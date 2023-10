Me Mind Y เตรียมถ่ายทำซีรีส์วาย 2 เรื่องใหม่สุดฟิน พร้อมกับการกลับมาของคู่จิ้นสุดฮอต “ฟอร์ด-พีท” และ “บอส-โนอึล” ออนแอร์ ปี 2024

บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) บริษัทผู้ผลิตซีรีส์วายอันดับต้น ๆ ของไทย นำโดยผู้จัดคนเก่ง “เมย์ อรวรรณ วิชญวรรณกุล” เผยแพลนซีรีส์วายปีหน้า 2 เรื่อง 2 อารมณ์ ให้แฟน ๆ ได้ฟิน จิ้น ต่อเนี่องแบบจุก ๆ จากนิยายยอดฮิตของนักเขียนนามปากกา MAME ได้แก่ “Love Sea The Series ต้องรักมหาสมุทร” และ “The Boy Next World คนละกาลเวลาเดอะซีรีส์” นอกจากนี้ยังถือเป็นการกลับมาของ 4 นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถ หลังจากที่พา "บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in The Air)" เป็นกระแสฮอตติดลมบน ทำให้ พี่พายุกับน้องเรน พี่พระพายกับน้องสกาย ดังไปไกลในหลายประเทศ ครั้งนี้ทั้ง 4 หนุ่ม ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย, พีท - วสุธร ชัยจินดา บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย จะกลับมาทำให้แฟนๆ ได้มีความสุข ซึ้ง อินกันอีกครั้ง พร้อมกับคาแรคเตอร์ที่แปลกไปจากเรื่องเดิม แฟน ๆ คาดไม่ถึงกันอย่างแน่นอน เตรียมตัวพบกับความจิ้นฟินเต็มพิกัดตามแบบฉบับของ มี มายด์ วาย ได้เร็ว ๆ นี้ !!!“Love Sea The Series ต้องรักมหาสมุทร” เรื่องราวของนักเขียนนิยายรักยอดนิยม รูปหล่อ หน้าหวาน “ต้องรัก” ที่จำเป็นต้องออกเดินทางท่องเที่ยว ตามหาไอเดีย และประสบการณ์ เพื่อนำไปเขียนปิดต้นฉบับนิยายรักของตัวเองที่ค้างคาอยู่ และแล้วโชคชะตาก็พาให้ได้พบกับหนุ่มใต้ สุดหล่อ หน้าคม ผิวเข้ม กวนประสาทอย่าง “มหาสมุทร” ที่มาพร้อมอุบัติเหตุรักบนเตียงทำให้ต้องรักติดใจขั้นสุด และมหาสมุทรก็เป็นตัวแปรสำคัญในชีวิตที่ทำให้ต้องรักขาดไปไม่ได้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะรักกันได้ไหม งานนี้ต้องรักจะได้ลงเอยกับมหาสมุทรหรือไม่นะ ??? ร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้เร็ว ๆ นี้“The Boy Next World คนละกาลเวลาเดอะซีรีส์” คุณเชื่อเรื่อง “โลกคู่ขนาน” ไหม? เรื่องราวความรักของ “พู่กัน” เด็กหนุ่มที่เกิดมาก็ไม่เคยมีคนรักเลยสักครั้ง ไม่รู้ว่าความรักมันหน้าตาเป็นยังไง ที่จู่ ๆ วันนึงหนุ่มโคตรหล่อ แสนเย็นชา เจ้าของฉายาเจ้าชายน้ำแข็งอย่าง “เซอร์รัส” ดันเดินเข้ามาในชีวิต แสดงตัวว่าเป็นคนรักของพู่กันที่มาจากโลกคู่ขนานพร้อมกับบอกว่า “พู่กันคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่” งานนี้พู่กันควรต้องทำตัวยังไง ส่งเซอร์รัสกลับโลกตัวเองหรือรั้งไว้ให้อยู่ แต่ที่แน่ ๆ ไม่ว่าจะในโลกไหนพู่กันก็คลั่งรักพี่เซอร์รัสแบบฉุดไม่อยู่ไปแล้วโดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ทั้ง 2 เรื่องนี้ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #LoveSeaTheSeries #ต้องรักมหาสมุทร #TheBoyNextWorld #คนละกาลเวลาเดอะซีรีส์