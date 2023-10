“เก๋ ชลลดา” จัดงาน “วันพบผู้ปกครอง” The Voice Parenting Day ครั้งที่ 2 พร้อมประกาศตามหาผู้ปกครองหน้าใหม่ร่วมอุปการะสุนัขไร้บ้าน ที่ รพส ทองหล่อ สาขา พระราม9

“จะดีกว่านี้มั้ย ถ้าโลกนี้ไม่มีสัตว์ถูกทิ้ง” เก๋ ชลลดา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) จัดงาน “วันพบผู้ปกครอง” The Voice Parenting Day ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา กับการรวมตัวคนใจดี ผู้ปกครองที่รับอุปการะ (adopted) น้องหมาจากมูลนิธิฯ ผู้อนุเคราะห์ (sponsored) ที่ออกค่าใช้จ่ายเเต่ละเดือน และ ผู้อุปถัมภ์(fostered) ชั่วคราวที่ช่วยดูเเลน้องหมาระหว่างรอบ้านหลังสุดท้ายที่อบอุ่น ใครที่สะดวกสนใจเป็นผู้ปกครอง ไม่ว่าจะรูปแบบไหน ลองเเวะมาที่มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) ได้เลยเก๋ กล่าวว่า “วันพบผู้ปกครองนี้ นอกจากเราจะจัดเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสใกล้ชิดกับเคสที่เรากำลังหาบ้านแล้ว คนที่อุปการะ (adopted) สุนัขเราไปแล้วยังได้มารวมตัวกันด้วยค่ะ ซึ่งในครั้งที่ 2 นี้ เรานำมาทั้งหมด 15 ชีวิต 10 ชีวิตเป็นสุนัขปกติ อีก 5 ชีวิตเป็นสุนัขพิการ ซึ่งถ้าสุนัขพิการมีคนรับไปเลี้ยง ถือว่าเป็นความโชคดีของสุนัขและมูลนิธิฯมากๆ แต่ถ้าไม่มีคนรับไปเลี้ยง เราก็จะหาคนมาอนุเคราะห์ หรือเรียกว่า sponsored (สปอนเซอร์)คือ คนที่ออกค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขรายเดือน โดยที่เราจะเลี้ยงดูให้ และตอนนี้กำลังมองหาคนที่จะเป็น Foster Home หรือบ้านอุปถัมภ์ที่ดูเเลสุนัขชั่วคราวได้จนกว่าจะได้บ้านหรือท่านใดมีใจเมตตา แต่ไม่สามารถรับน้องๆเข้าบ้านได้ เรายังมีโครงการ “อุ้มรัก” (คุณไม่พร้อม เราเลี้ยงให้) สนับสนุน ค่าอาหารรายเดือนๆละ 600 บาท อีกด้วยค่ะท้ายที่สุดนี้ ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานและผู้บริจาคออนไลน์ที่ไม่ได้มาร่วมงานทุกท่านอีกครั้งนะคะ