เมกะโปรเจค “นนท์ ธนนนท์” ยกทุกอย่างที่ลอยได้มารวมไว้ใน “NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆจังๆ Concert” รวมถึงคนดังตบเท้าโชว์ ชม เชียร์คับคั่ง!!

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่ได้จัดเต็มจุกๆ ทุกความสนุกสุดประทับใจรวมหลากหลายอารมณ์ ตั้งแต่วินาทีแรกจนจบโชว์กับ “MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM Presents NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆจังๆ Concert” คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบแห่งปี 2023 ของหนุ่มอารมณ์ดี NONT TANONT ศิลปินจากค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT ที่เปิดขายวันแรกได้เพียง 9 นาที ก็ SOLD OUT อย่างรวดเร็ว ทั้ง 2 รอบ ท่ามกลางกระแสตอบรับสุดร้อนแรงสมศักดิ์ศรีที่สุดแห่งความฮอตของ NONT TANONT ที่มาระเบิดความสนุกจัดเต็มให้เหล่าแฟนๆ ทั้ง 2 วัน เมื่อวันเสาร์ 30 กันยายน 2566 และ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2566 ณ Impact Arena เมืองทองธานีที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกและความประทับใจ ด้วยพลังเสียงกรี๊ดของเหล่าแฟนเพลงที่พร้อมใจกันมาร่วมเชียร์และสนับสนุน NONT TANONT กันอย่างคึกคัก ทั้งโปรดักชั่น สุดอลังการระดับเทพ ไม่ว่าจะเป็น แสง สี เสียง และเอฟเฟ็กต์ต่างๆ รวมถึงเวทีแคทวอคผ่ากลางคอนเสิร์ตเพื่อทำให้ผู้ชมใกล้ชิดความสนุกได้อย่างทั่วถึง ทำเอาเหล่าแฟนๆ ตื่นตาตื่นใจ และว้าวไปกับทุกๆ โชว์ ในที่สุดเวลารอคอยก็มาถึง เปิดเวทีแบบสุดปังกับเหล่าสายลับทั้งหลายที่โหนเชือกจากด้านบนโรยตัวลงมาแบบเจมส์ บอนด์ และจุดพลุระเบิดลั่นฮอลล์ประกอบฉากแบบไม่มีหวงไม่มีกั๊กที่มาพร้อมกับเพลง“วันครบเลิก” ที่ NONT TANONT ปรากฏตัวมากับชุดสูทดำสุดเท่ลอยมากับลิฟท์ที่สูงเด่น พร้อมโชว์สเต็ปการเต้นที่หาดูจากไหนไม่ได้อีก ทำเอาผู้ชมใจเต้นแรงไปกับการปรากฏตัวอย่างทรงพลังของ NONT TANONT ด้วยท่ามกลางเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ ยืนยันถึงการเริ่มต้นคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็วที่มาในเพลง “Not romantic” พร้อมทั้งวาดลวดลายการแดนซ์กระจายไปพร้อมกับนักดนตรี และคอรัส ต่อด้วยเพลงสุดฮิตร้อยล้านวิวอย่าง “โต๊ะริม” ที่แฟนคลับช่วยกันร้องอย่างสุดเสียงลั่นฮอลล์ ให้แฟนๆได้เรียกน้ำย่อยไปยกแรกจากนั้นก็ทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการ แล้วพูดคุยสวัสดีกับคนดู พร้อมให้แฟนๆ ได้ลองร้องเพลงโต๊ะริมพร้อมกับมีเครื่องวัดเกณฑ์มาตรฐานของเสียงร้อง และส่อง สปอตไลท์แกล้งจับคนร้องเพี้ยนออกจากฮอลล์ไปจากนั้นต่อกันด้วยเพลงเรียกน้ำตาอย่างเพลง “ไม่สนิท” และเพลง “หมื่นคำลา” ต่อด้วยเพลง “เจ็บที่ยังรู้สึก” พร้อมทั้งเซอร์ไพร์สแฟนเพลงด้วยการร้องเพลงใหม่ ชนิดที่เรียกว่ายังไม่ได้ปล่อยที่ไหนมาก่อนนำมาร้องในคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกกับเพลงที่มีชื่อว่า “น้อยใจ” ที่จะปล่อยในเร็วๆนี้ ต่อด้วยภาพ VTR การไปทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศต่างๆ America, Autralia, England และ Singapore จากนั้นต่อด้วยเพลง “I’m feeling good” พร้อมกับก้าวขึ้นบันไดไฮโดรลิคที่ยืดออกไปทั้งสูงและน่าตื่นตาที่สุดๆ ยังไม่หยุดโกอินเตอร์เพียงเท่านี้ ยังต่อด้วยเพลง “After like” (วันเสาร์ที่ 30) เพลง “Queencard” (วันอาทิตย์ที่ 1)จากนั้นเปิดตัวศิลปินรับเชิญที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ สนั่นฮอลล์ได้เป็นอย่างมาก PP Krit ที่มาในเพลง “A whole new world” ด้วยชุดอะลาดินสุดอลังการ บนพรมลอยได้ราวกับอะลาดินในนิยาย ทำเอาแฟนๆ ต้องมนต์สะกดกันทั้งฮอลล์ ต่อด้วยเพลงประจำตัวอย่างเพลง “Fire boy” ที่ครั้งนี้หยิบท่าเต้นมาสอน NONT TANONT อีกด้วย หลังจากนั้นยกเวทีให้ PP Krit ที่มาพร้อมกับเพลงฮิตอย่าง “ลังเล” (ในวันเสาร์ที่ 30)เปิดตัวศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง BOWKYLION ที่เรียกได้ว่าปังจนแฟนๆ ต้องกรี๊ดจนเจ็บคอ ที่มาในเพลง “Reflection” จากนั้นพูดคุยถึงเพลงโต๊ะริมที่ตนเองตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้นนท์ร้อง และภูมิใจในตัวนนท์จนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ และร่วมร้องเพลง “โต๊ะริม” ที่ร่วมสร้างกันขึ้นมาถึง ต่อด้วยเพลงเศร้าอย่าง “วาดไว้” และทิ้งเวทีให้กับโบกี้กับเพลง “บานปลาย” (วันอาทิตย์ที่ 1)ต่อด้วยภาพ VTR แห่งความประทับใจที่ NONT TANONT ได้รับรางวัลต่างๆ การันตีได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขาตั้งใจและทุ่มเทสร้างผลงานออกมาจากหัวใจจริงๆ ต่อด้วยเพลงซึ้งๆ เรียกน้ำตา \อีกครั้ง “ทุกนาทีที่สวยงาม” ที่งานนี้ทางโปรดักชั่นจัดมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ที่มีนักดนตรีกว่า 20 ชีวิตอยู่บนช่องสี่เหลี่ยมและมีนนท์อยู่ตรงกลางสูงตระหง่าน สร้างความตื่นตาอย่างไม่หยุดหย่อนต่อด้วยเพลง “เธอมีคนเดียวบนโลก” ที่มี Tillybirds มาร่วมร้องและพ่นไฟกันสุดๆ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงได้เป็นอย่างมาก ต่อด้วยเพลง “แน่ใจไหม” และก่อนส่งท้ายของ Tillybirds กับเพลงฮิต “ถ้าเราได้เจอกันอีก” ที่จริงๆ แล้วในเพลงนี้มีนนท์ร่วมร้องเป็นคอรัสอยู่ด้วย ทำให้เพลงนี้ผสมความรู้สึกได้อย่างลงตัว เรียกเสียงกรี๊ดได้อยู่หมัดถึงคิวแขกรับเชิญคนพิเศษ Special Guest ที่ไม่มีคาดคิดว่าจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ต เมื่อไฟบนเวทีปิดลง พร้อมเปิด VTR โหนกระแส เบนความสนใจให้แฟนเพลงได้จับจ้อง และเมื่อ VTR จบลง ไฟบนเวทีเปิดขึ้น การปรากฎตัวของ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ที่โผล่ขึ้นมากลางเวทีพร้อมกับโต๊ะที่หลายๆ คนคุ้นตาในรายการโหนกระแส เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ และนนท์ได้เดินออกมาร่วมนั่งคุยกับพี่หนุ่ม โดยต้องการให้พี่หนุ่มสอนเคล็ดลับที่ดูจะไม่ลับ ทำอย่างไรให้ตนเองดูเป็นคนจริงๆจังๆ ในฐานะของการเป็นศิลปินร้องเพลง ที่ไม่ใช่ตลกที่ร้องเพลง ซีนนี้เรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในฮอลล์ตั้งแต่ต้นและจบด้วย พี่หนุ่มยอมจับไมค์ร้องเพลงตามคำขอร้องของนนท์กับเพลง “หยุด” ที่เนื้อหาเพลงตรงกับพี่หนุ่มในปัจจุบันนี้ ปิดซีนด้วยการนำภาพ วิดีโอเพลง สุดทางรัก ผลงานเพลงของหนุ่มกรรชัย ในอดีตที่เคยเป็นนักร้องมาตลบหลังหนุ่มให้ชมกัน พี่หนุ่มบอกว่า ผมเขินนะเข้าสู่ช่วง ความทรงจำกับความรักครั้งแรกในอดีต นนท์ เล่าเรื่องราวได้อย่างซาบซึ้ง และนนท์เสียน้ำตาจริงๆ พร้อมกับกล่าวว่า เพลง “Memories” คือเพลงที่แต่งขึ้นและอยากมอบให้เธอคนนั้นที่ วันนี้ เธอไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว ต่อเนื่องด้วยเพลงปิดช่วงนี้ “ฝืนตัวเองไม่เป็น”ปรับโหมดอารมณ์ กับเพลงสนุกๆของ DUO สุดฮอต แทน กับ คัตโตะ วง LIPTA ที่ไฮโดรลิก พาพวกเขาขึ้นมาจากด้านล่างเวที พร้อมกับร้องท่อนฮุกเพลง “ ฝืน” และนนท์ เข้ามาร่วมร้องเพลง “คำถามโง่ๆ” กับพี่ๆวง LIPTA ต่อด้วยการพูดคุยถึงทำไม ต้องเชิญ LIPTA มาเป็นแขกรับเชิญ ช่วงนี้ ผู้ชมได้หัวเราะ สนุกสนานกับเรื่องราวมาเล่ากัน ด้วยเพราะ นนท์ อยากทำเพลงสนุกๆ ดูบ้าง จึงเกิดเป็นเพลง “คบแล้วห้ามเลิก” เพลงใหม่ล่าสุด และร้องต่อเป็นเมดเลย์ด้วยเพลง “แฟน” “อยากมีแฟนแล้ว” “ทักครับ” ปล่อยเวทีนี้เป็นช่วงสนุก ผู้ชมทั้งฮอลล์ได้ลุกขึ้นขยับเต้นและร้องได้อย่างจริงจังอีกช่วงพิเศษ นนท์ ปรากฎตัวบนชั้น 3 ของฮอลล์ กับเพลง “ความรักกำลังก่อตัว” และ “มีผลต่อหัวใจ” ด้วยชุดสูทสีขาวดูสว่างและหล่อมาก เดินพบปะแฟนเพลงอย่างใกล้ชิดทั่วฮอลล์อิมแพค แฟนๆพากันลุกฮือ เพราะอยากมาสัมผัสใกล้ๆนนท์ และจบลงที่ชั้นล่าง ที่นนท์เดินสัมผัสแฟนเพลงอย่างทั่วถึง ก่อนนนท์จะขึ้นสเตจเวทีเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆฝ่าย ตั้งแต่สปอนเซอร์ ผู้ร่วมสร้างให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ ทีมงานทุกคน แขกรับเชิญทุกคน นักดนตรีที่ร่วมงานกันมา และ คุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ ผู้ใหญ่ใจดี แห่งค่ายเลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ที่ตามใจ และสนับสนุนนนท์ ทุกๆ เรื่องที่นนท์อยากทำ แล้วเพลง พิง เพลงฮิต 100 ล้านวิว ก็เล่นโชว์ขึ้น โปรดักชั่นยิ่งใหญ่อลังการ ยังไม่สะดุด ด้วยนนท์ อยู่บนสะพานไฮโดรลิก พานนท์ ทะยานขึ้นสูงเหนือผู้ชมด้านล่างที่ตะลึงกับภาพนั้น แล้วเครนค่อยๆ เลื่อนไปหาผู้ชมทั่วทั้งฮอลล์ เป็นสะพานไฮโดรลิกให้นนท์ได้เดินหาแฟนๆ ได้อย่างใกล้ชิด เป็นภาพประทับใจที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอีกครั้งปิดท้ายด้วยเพลง “รักแรก” ที่หลายๆ คนรอฟังนนท์ร้องในคอนเสิร์ตนี้ โดยนนท์ บอกว่า เป็นเพลงที่อยากร้องที่สุดในค่ำคืนนี้อีกด้วย แล้วทุกคนก็ช่วยกันร้องเพลงนี้กันสนั่นอิมแพค จบคอนเสิร์ตด้วยความประทับใจและชื่นชม ครบทุกรสชาติ ที่ทำให้แฟนเพลงและผู้ชม จดจำช่วงเวลาดีๆในคอนเสิร์ตนี้ เดินทางกลับบ้าน และนอนหลับฝันดีทุกคน