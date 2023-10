"April" ความเศร้าเกินล้าน! พร้อมใจกันปล่อยโฮ จนทะยานขึ้นอันดับ #1 on Trending for music บน YouTube

ทำเอาคนใจร้ายพร้อมใจเสียน้ำตากันทั่วประเทศไปกับเพลง "April" ผลงานล่าสุดที่บีบหัวใจคนเจ็บจาก Only Monday ที่สาดความเศร้าทะลุล้านวิว จนกลายเป็นเพลงใหม่มาแรงอันดับ #1 on Trending for music บน YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อย ทั้งเนื้อหา ดนตรี และเอ็มวีโดยผลงานจากผู้กำกับมาแรงอย่าง "เติร์ด Tilly Birds" ที่พากันให้เศร้าเกินบรรยาย“รู้สึกดีใจมากๆที่ตอนนี้เพลงAprilติดเทรนด์อันดับ 1 ของยูทูป ขอบคุณทุกคนที่เป็นทั้งแฟนคลับ Only Monday และ GeneLab แล้วก็ทุกๆคนที่ฟังเพลงของพวกเรา ยังไงก็ติดตาม Only Monday ไปตลอดเรื่อยๆนะครับ ฝากเพลง April ให้ถึง 10 ล้านเลยนะครับ” ธีร์-นักร้องนำตัวแทนวง ฝากขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตาม.. เอาเป็นว่า! ใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงนี้ เตรียมกระดาษทิชชูไว้รอปล่อยโฮกันได้เลย!