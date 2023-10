“คิมเซจอง” และ “ยองแจ” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย ประจำปี 2566 – 2567

จัดใหญ่จัดเต็มกันแบบไม่พัก เมื่อ KTO หรือ อ.ส.ท. เกาหลี ฉลองครบรอบ 65 ปี ไทย-เกาหลี และปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย 2566 – 2567 จัดอีเว้นท์ใหญ่ เกาหลีครองทุกพื้นที่ Korea Everywhere ทั้งใน 4 ห้างดังของกรุงเทพฯ รวมไปถึงเชียงใหม่และภูเก็ต ขนศิลปินเบอร์ใหญ่ ยองแจ-ซูโฮ-คิมแซจอง และ คิสออฟไลฟ์ มาเสิร์ฟความฟินกันแบบใกล้ชิด แล้วยังชวนคนไทยไปเที่ยวเกาหลีในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังจะมาถึงนี้เริ่มจากหนุ่มซูโฮ หัวหน้าวง EXO ที่ก้าวขึ้นเวทีแรกที่ สยามพารากอน ภายใต้ธีม K-Stlye เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน เหล่า EXO-L ส่งพลังกรี๊ดกันไม่พัก เมื่อซูโฮบอกว่า เลิฟเอนเนอร์จี้ของแฟนคลับชาวไทยมาก ๆ ถ้าได้ไปเที่ยวเมืองไทยก็อยากไปเกาะสมุยและอยากกินผัดไทยเมนูโปรด พร้อมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีอย่างแม่น้ำฮันและพระราชวังเคียงบก พร้อมยกเมนูเด็ดหมูสามชั้นที่กินคู่โซจูมาแนะนำในขณะที่ ยองแจ GOT 7 ก็ปล่อยพลังน่ารักกันแบบไม่ยั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคมในธีม K- Culture ทำเอาไอคอนสยามแทบแตกด้วยเสียงกรี๊ดดดของเหล่าอากาเซ่ และประทับใจในความโบกมือทักทายอากาเซ่ที่อยู่นอกฮอลล์ แถมยองแจยังฝากผลงาน และชวนคนไทยเที่ยวเกาหลีในวันเดียวกัน 4 สาวจูบชีวิต Kiss of Life ทั้งเบลล่า จูลี่ ฮานึล และนัตตี้ เกิร์ลกรุ๊ปที่เตรียมตัวคัมแบคของวงเพื่อโปรโมตผลงานเพลงชุดใหม่ที่จะมาในรูปแบบของมินิอัลบัมชุดที่ 2 ของวง ในชื่อ ‘BORN TO BE XX’ ก็มาส่งพลังความคิวท์พูดภาษาไทยทักทาย จนบรรดาคิสซี่ต้องขออภัยในเสียงกรี๊ดปิดท้ายกันที่นางเอกสาวคิมเซจอง จาก ซีรีส์ Business Proposal และ The Uncanny Counter ทีมาครั้งนี้บอกว่าอยากชวนคนไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ แบบสไตล์ลักซ์ชัวรี่และเวลเนส ก็เปิด Mini Show และพูดคุยกับเหล่าเซซังที่ ดิเอ็มควอร์เทียภายใต้ธีม K-Luxuryนายเจมส์ ลี กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวเกาหลีว่า “ในปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด จำนวนคนไทยที่มาเยือนเกาหลีอยู่ที่ 570,000 คน ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มาเยือนเกาหลีมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับในปีนี้ ต้นเดือนกันยายน ก็มีคนไทยมาเยือนเกาหลีแล้วประมาณ 260,000คน โดยมี อัตรา การฟื้นตัว 69% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งถือว่าอยู่ในเชิงบวก นอกจากนี้ ก็ยังมีจำนวน เที่ยวบินระหว่างเกาหลีและไทย ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงพีคซีซั่นของฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้ว จึงคาดว่าการฟื้นตัวจะเร่งตัวยิ่งขึ้นไปได้อีกสำหรับงาน Korea Everywhere ที่จัดขึ้นนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งเราจะเดินหน้าจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนี้ และปีหน้า โดยจะมีการจับมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน”นายปาร์ค จงแทค อธิบดี กรมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลี กล่าวเสริมว่า “ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย 2566-2567 ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกในการแลกเปลี่ยนปีทางการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อฟื้นฟูกาการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ผล อย่างรวดเร็ว ซึ่งเคยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 2.46 ล้านคนต่อปีในปี 2562 และบรรลุการเติบโตร่วมกันในตลาดการท่องเที่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมหลังสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้ว ในงาน Korea Travel Festival ค่ำคืนสุดพิเศษ Korea Night คิมเซจอง และ ยองแจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย ประจำปี 2566 - 2567 อีกด้วย ซึ่งทั้งสองปลาบปลื้มใจและยินดีอย่างมากกับการเป็นทูตประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้