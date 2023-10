Viu (วิว) คว้า 6 รางวัล National Winners จากงานประกาศรางวัล Asian Academy Creative Awards 2023

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับผลงานของ Viu Original (วิว ออริจินัล) ได้แก่ “Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น” , “Return Man ยอดรักนักทวงคืน” และ ฟิล์มซีรีส์อย่าง “Finding The Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้ง” ได้คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ หรือ National Winners จาก งานประกาศรางวัล Asian Academy Creative Awards 2023 โดยสาขาที่ได้คว้ารางวัลมาในครั้งนี้ได้แก่ Best Direction (Fiction), Best Sound, Best Actress In A Supporting Role โดยเรย์-เวณิตา ลอยวัฒนกุล และ Best Actor In A Supporting Role โดย นนท์ ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ จาก ซีรีส์Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น,Best Original Production By OTT จากซีรีส์ Return Man ยอดรักนักทวงคืน,และ Best Theme Song จากซีรีส์ Finding The Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งสำหรับ ซีรีส์ “Get Rich เปิด / โรงเรียน / ปล้น" โปรเจกต์ชิ้นสำคัญแห่งปีจาก Viu Original ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศถึง 4 รางวัล Best Direction (Fiction), Best Sound, Best Actress In A Supporting Role โดยเรย์-เวณิตา ลอยวัฒนกุล ในบทบาทของ ลิลลี่ และ Best Actor In A Supporting Role โดย นนท์ ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ ในบทบาทของบู โดย Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น เป็นซีรีส์ที่กล้าแฉ สะท้อนปัญหาการศึกษา สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการรวมตัวเหล่าบรรดาผู้กำกับครีเอเตอร์ทั้ง 4 ท่านอาทิ ไพรัช คุ้มวัน, ปัญญ์ หอมชื่น, อรอุษา ดอนไสว และ ภราดร เวศอุรัย มาทำหน้าที่ตีแผ่สังคมวัยเรียนโดยได้เล่าถึงระบบการศึกษาที่ใช้ความฝันและความหวังของนักเรียนและผู้ปกครองมาทำมาหากิน กลุ่มวัยรุ่นเลยจะเอาคืนในสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับ และอีกจุดเด่นในเรื่องนี้คือได้เหล่านักแสดงนำฝีมือคุณภาพที่มาร่วมกันตีแผ่สะท้อนปัญหาของวงการศึกษาได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมจนกลายเป็นที่รักของทุกคนที่ได้ชม เพราะนี่คือซีรีส์สุดทันสมัยที่กล้าตีแผ่ประเด็นร้อนพร้อมทำให้ทุกๆอินส่วน Return Man ซีรีส์แนว Romantic-Comedy-Perfect Crime เนื้อเรื่องเกี่ยวกับบริษัท Start Up แห่งหนึ่งที่ให้บริการรับตามทวงทุกอย่าง การันตีผลลัพธ์ 100% ซึ่งจุดเริ่มต้นจาก “พริบพราว” (แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช) หญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายที่แมวสุดที่รักถูกแฟนเก่าขโมยไป ในเวลาเดียวกันนั้นเธอได้พบกับ “ยอดยุทธ” (อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ) ชายลึกลับเจ้าของบริษัทบริการทวงคืนที่ชื่อว่า “รีเทิร์นแมน” โดยบังเอิญแม้ว่านี่อาจจะเป็นเส้นเรื่อง แต่เรื่องราวจริงๆนั้นกลับเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พริบพราวเข้าไปเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัท Return Man และได้ทำภารกิจทวงคืนของร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ อย่าง เมธา (ณ-ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์), บ๊วย (เฟียต-พัทธดนย์ จันทร์เงิน) และป้าเพ็ญ (ก้อย-ทาริกา ธิดาทิตย์) จึงเกิดเป็นมวลรวมของความสนุกในซีรีส์นี้ นอกจากนั้นเรื่อง Return Man ยังให้ความรู้สึกเหมือนได้ดูการ์ตูนแอนิเมชันแนวๆ Scooby-Doo ไปพร้อมกัน ด้วยมุมภาพ เสียงซาวด์เอฟเฟกต์ เสียงพื้นหลัง และคาแรกเตอร์ของตัวละคร ที่มีทั้งความทีเล่นทีจริง และมีความเกินจริงผสมลงไป ซึ่งช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้บรรยากาศของเรื่องไม่ตึงเครียดจนเกินไป อีกทั้งยังทำให้ภาพรวมค่อนข้างโดดเด่นสมกับที่ได้รับรางวัล Best Original Production By OTTและบทเพลงจากฟิล์มซีรีส์ Finding The Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งนอกจากเป็นซีรีส์เล่าย้อนไปในช่วงยุค 90 ยังได้เพลงประกอบซีรีส์นี้ “รักคุณเข้าแล้ว” จากฝีมือแต่งเพลงแห่งยุคนั้น อย่าง บอย โกสิยพงษ์ ที่มาร่วมโปรเจคนี้ด้วยการแต่งดนตรีใหม่ให้เหมาะกับซีรีส์ โดยได้นักร้องอย่าง คิว สุวีระ บุญรอด และ แนน สาธิดา พรหมพิริยะ มาถ่ายทอดบทเพลงให้ไพเราะจับใจมากยิ่งขึ้นคว้ารางวัล Best Theme Song or Title Theme มาได้ในที่สุดโดยงาน Asian Academy Creative Awards 2023 จะประกาศ Grand Final Winner ในวันที่ 7 ธันวาคม 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์ มาร่วมลุ้นและเชียร์ Viu (วิว) ไปพร้อมกัน