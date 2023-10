"ลิเดีย" จูงมือ "น้องดีแลน" คุ้กกิ้งโชว์ สร้างสรรค์เมนูพิเศษด้วยวัตถุดิบคุณภาพ จากโลตัส พรีเว่ กับกิจกรรม “Family Cooking Battle ศึกรวมพลังยกครัว” ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์

ร่วมกับจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เชฟรุ่นจิ๋วและครอบครัวมีเวทีโชว์ฝีมือ จัดเต็มวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย จากโลตัส ตอกย้ำจุดแข็งของโลตัสในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง (Inspiring Fresh and Food Destination) ที่โลตัส พรีเว่ (Lotus’s Privé) พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ต ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ จัดการแข่งขันทำอาหารระหว่างครอบครัวของเชฟตัวน้อยจับคู่พร้อมผู้ปกครอง เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบทุกสัปดาห์ ชิงรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากโลตัส โดยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต โลตัส, ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอซีเอส จำกัด, Mr. Robert James Cissell, Chief International Business Development จาก CP Retail Development พร้อมเหล่าคนดังเชฟชื่อดังระดับโลก,เซเลบนักธุรกิจสาวสวยมากความสามารถและนอกจากนี้ ยังได้ครอบครัวซุปตาร์ คุณแม่คนสวยคุณจูงมือมาร่วมคุ้กกิ้งโชว์เมนูพิเศษ ชื่อ Salmon Poke Bowl ร่วมกับ ‘มาร์ติน บลูโนส’ เชฟชื่อดังระดับโลกอีกด้วยนางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด โลตัส กล่าวว่า “โลตัส เดินหน้าในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง (Inspiring Fresh and Food Destination) โดยคัดสรรสินค้าอาหารสด ทั้งนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกและจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วประเทศไทย พร้อมเครื่องปรุงและวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับประกอบอาหารหลากหลายสัญชาติ เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านการทำอาหารสำหรับทุกครอบครัว และยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารสดให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อส่งมอบสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัย สร้างความรู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส ให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ จะเห็นว่าเทรนด์การทำอาหารเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ที่เป็นเทรนด์ Stay at Home และทำอาหารทานที่บ้าน จนถึงปัจจุบันที่เทรนด์นี้ยังคงเติบโต เกิดเชฟหน้าใหม่มากมาย กระแสการทานอาหารแบบเชฟเทเบิลได้รับความนิยม และเทรนด์การทำอาหารสไตล์ใหม่ ๆ โลตัส จึงจับเทรนด์ผู้บริโภคนี้ มาจัดกิจกรรม ‘Family Cooking Battle ศึกรวมพลังยกครัว’ การแข่งขันทำอาหารโดยเปิดรับเชฟตัวจิ๋วอายุ 6 – 12 ปี จับคู่กับผู้ปกครอง โดยเลือกใช้วัตถุดิบจากโลตัส พร้อมท้าพิสูจน์ ความสด สะอาด ปลอดภัย เพราะของสดจากโลตัสทำอาหารอะไรก็อร่อย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่ชื่นชอบการทำอาหาร ให้มีเวทีโชว์ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากเชฟชื่อดัง และสร้างคอมมูนิตี้ Food Lover ที่ทุกครอบครัวสามารถมาทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันได้ ที่โลตัส พรีเว่”ด้านนางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า การจัดงาน “Family Cooking Battle ศึกรวมพลังยกครัว” ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเป็นหมุดหมายใหม่ของย่านฝั่งธนบุรีของไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) และความเป็นพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ต ของโลตัส พรีเว่ (Lotus’s Privé) โดยไอซีเอส และ โลตัส มุ่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าและบริการที่ดีที่สุดทั่วประเทศไทยและทุกมุมโลกมาไว้ที่แห่งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว ที่ชื่นชอบการทำอาหาร และมองหาสินค้าและประสบการณ์พรีเมียมเหนือระดับที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน ซึ่งจะทำให้ทุกครอบครัวของชาวฝั่งธนบุรีใช้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างมีความสุขได้ทุกวัน นอกจากนี้ ยังจะทำให้เกิดทราฟฟิกไหลหมุนเวียนเข้ามาในโครงการไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ได้ต่อเนื่องทุกวันอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมการแข่งขัน “Family Cooking Battle ศึกรวมพลังยกครัว” ผ่าน Facebook Page : Lotus's Privé - โลตัส พรีเว่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2566 โดยมีครอบครัวคนดังร่วมสนุกในกิจกรรมแบทเทิลนี้ด้วย ได้แก่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พบกับคุณมิกกี้และน้องโนล่าวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พบกับคุณพลอย ชิดจันทร์ น้องชิลลี่และน้องชิริน