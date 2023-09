พม.จัดงาน “มหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566” ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย.66 นี้ ชวนทุกคน ชอป ชิม ชม นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ถนนกรุงเกษม เขตสะพานขาว กรุงเทพฯ และการเคหะแห่งชาติร่วมออกบูธนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในงานนี้ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานนี้ เพื่อโชว์ผลงานที่สำคัญและนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งจัดประชุมวิชาการด้านสังคมของไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 ณ อาคารผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงาน “มหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านสังคมที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายและความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมจากภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Gen) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กรและนโยบายด้านสังคม อีกทั้งมีการออกร้านบริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. และกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม เขตสะพานขาว กรุงเทพฯการเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าชุมชนในงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” อาทิ โครงการบ้านเคหะสุขประชา โครงการบ้านเคหะสุขเกษม โครงการที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ห้วยขวาง รามอินทรา โครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (GEF) และ โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5) รวมถึงงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติในรูปแบบสื่อ Multimedia ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดและจองโครงการได้ภายในบูธของการเคหะแห่งชาตินอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้รวบรวมสินค้าชุมชนมาจัดจำหน่ายภายในงานด้วยกัน 4 บูธ ประกอบด้วย บูธวิสาหกิจชุมชนชมรมช่อม่วง บ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลี สมุทรปราการ จำหน่ายสินค้า กระเป๋าถักใยไหม และกระเป๋าสวมแก้วเยติ, บูธกลุ่มแม่บ้านเคหะชุมชนรามคำแหงและกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น และกล่องอเนกประสงค์จากผ้าไทย, บูธวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 จำหน่ายสินค้าไม้กวาดรักษ์โลก ไข่เค็ม ผงพอกสมุนไพร และน้ำยาล้างจาน และบูธกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44 ) จำหน่ายสินค้าผลไม้แช่อิ่มสำหรับกิจกรรมช่วงเช้าในวันแรก การเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกบุคลากรในโครงการ NHA Young Blood คือ นางสาวอัคริมา พลจำกัด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง เป็นตัวแทนของการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการ การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมการนำเสนอ TED Talk หัวข้อ “ WE THE NEXT GEN : พลังคนรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง” ร่วมพูดคุยใน 3 ประเด็นคือ Collaboration : ผนึกกำลังปังไม่หยุด, Change : เติบโตทุกโอกาส ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง และ Change : แค่ปรับก็เปลี่ยน ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม โดยบุคลากรการเคหะแห่งชาติจะกล่าวในหัวข้อ “การทำงานร่วมกัน ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลง”“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชมนิทรรศการที่อยู่อาศัย ชิมและชอปสินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ในงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมฯ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป”