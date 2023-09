"ก้อง-ปุยฝ้าย" ร้อง wow! คนแห่ช้อปของอร่อยคึกคัก! อีกเพียง 5 วัน งานลิ้นติดโปรแฟร์’66 สายช้อป สายชิม ห้ามพลาด!!

ว๊าว ว๊าว!! คนแห่ช้อปของกินของฝากกันคึกคัก ในงานลิ้นติดโปรแฟร์’66 ทำเอาเจ้าของงานใจฟู ว้าวุ่น! ยิ้มแก้มแตก ยิ่งได้ลูกสาวมาช่วยเชียร์อัพในงานด้วยอีกแรง ตลาดแตกคูณสอง เพราะความบ้าความฮาของเธอ พอชิมปุ๊ปอร่อยซี๊ดถูกปากก็เรียกลูกค้ามาช้อปทันที ทั้งสายช้อป สายชิม มาหอบหิ้วความอร่อยกันอย่างสนุกสนาน กับที่สุดของเมนูอร่อยต่างๆ ของมหกรรมอาหาร ที่สุดของเรื่องคาว-หวาน ที่ร้านดังร้านเด็ดยกมาเสิร์ฟแน่นๆ ฟินตลอดงาน เรียกว่า พ่อค้า แม่ขาย ก็ว้าวุ่น! ไม่แพ้กัน แฮปปี้ขายของดี มีเงินสะพัด ไม่ว่าจะเป็น ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง , เฮียหงีกระเพาะปลาเยาวราช ,มาดามไส้อั่ว, กุยช่ายมหานคร , ข้าวเกรียบอะไรซ์ by เป๊ก & นิว, น้ำพริกป้าแว่น by คุณษา, ROB Coffee -พลิกกับ เกลือ by ชุดาภา, ข้าวเกรียบเห็ดหอมนายเกาะ , ผลิตภัณฑ์มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ, ผลิตภัณฑ์จากโครงการเกษตรอทิตยาทร, ยาดมตราฉุย by ก๊อบแก๊บ บางกอกกระซิบฯ, หอยจ๊อปู แม่วรรณ, ห่อหมกคุณย่า, เนื้อทอดนมสด ฯลฯและในงานที่ไม่อยากให้คุณพลาด ที่สุดของโปรโมชั่นที่คุณจะต้องร้องว๊าว!! อิ่มหนำสำราญกันแบบจุกๆลิ้นระรัวนัวความอร่อยแน่ๆ ในงาน ลิ้นติดโปรแฟร์’66 ณ ชั้น 1 เซ็นเตอร์คอร์ท ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ วันนี้ถึง 1 ตุลาคม 66 จัดหนัก จัดเต็ม พ่อจ๋า แม่จ๋า พี่จ๋า อย่ารอช้าอีกเพียง 5 วันปักหมุด ความอร่อยช้อปกันจุกๆ เลยจ้า…