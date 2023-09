ทีมงาน Crazy Horse เผยเบื้องหลังการตัดสินใจเข้าร่วมโชว์ของ “ลิซ่า BlackPink”

การตัดสินใจเข้าร่วมแสดงบนเวที Crazy Horse ที่เป็นการแสดงธีมศิลปะอันน่าตื่นเต้นผสมผสานองค์ประกอบของความเป็นผู้หญิงและศิลปะต่างๆอย่างลงตัว โดยมีแดนเซอร์ผู้หญิงแต่งกายเซ็กซี่และเปลือยอกเพื่อแสดงให้เห็นถึงสรีระของผู้หญิงที่ถูกมองว่าเป็นศิลปะชนิดหนึ่งมาประกอบการแสดง พร้อมแนวคิดโชว์ที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจของผู้หญิงและอิสระงานนี้จึงเกิดข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในบรรดาแฟนคลับของ ลิซ่า ทั่วเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและเกาหลีใต้ ที่แฟนคลับต่างแสดงออกอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจของ ลิซ่า เพราะหวั่นจะกระทบภาพลักษณ์โดยมีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์เก่าของ Andrée Deissenberg ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cabaret Creation and Brands ของ Crazy Horse ได้เปิดเผยกับนิตยสาร ELLE ถึงเบื้องหลังเชิงลึก ในการตัดสินใจเข้าร่วมโชว์ของไอดอลสาวครั้งนี้ โดยระบุว่า“ลิซ่า เป็นแฟนคลับ Crazy Horse เธอมาหลายครั้งมาก และมักจะไปด้านหลังเวทีเพื่อเจอกับสาวๆ หลังจบโชว์ เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดี เลยลุยเลย บางทีมันก็เหมือนสถานการณ์เป็นใจถูกที่ถูกเวลา เธอมาซ้อม เธอทำได้ดีมากๆ เธอเป็นมืออาชีพจริงๆ เธอใช้เวลาในปารีส เราทำทุกสิ่งกันแบบลับๆ โดยเฉพาะตอนที่เธอมาเล่นคอนเสิร์ตที่สนาม Stade de France เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา”“เดิมทีไอเดียของเราคือ ให้เธอสวมบทนักเต้น Crazy จาก A ถึง Z เริ่มตั้งแต่ต้นโชว์จนจบโชว์เลย เขาอยากจะทำแบบนั้น แต่แล้วก็ได้ไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่ามันเปลี่ยนพวกเราหมดเลย เราก็เลือกเป็นหลายฉาก มีตอนเปิดและตอนจบ รวมถึงการปรากฏตัวแบบเดี่ยวๆหลายครั้ง”รายงานยังระบุด้วยว่า ลิซ่า จะโชว์การแสดงที่มีอยู่แล้วบนเวที Crazy Horse ร่วมกันกับแดนเซอร์คนอื่นๆในคณะการเปิดเผยรายละเอียดครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีต่างพากันตกใจที่ ลิซ่า ไม่ได้มีโชว์ละครที่เป็นรูปแบบของเธอเอง แต่ตั้งใจอยากเข้าร่วมเป็นแดนเซอร์ของโชว์นี้ โดยมีทั้งความเห็นที่ต่อต้านและสนับสนุน ลิซ่า ในเวลาเดียวกัน“โอ้ว ตั้งใจจะเข้าร่วมโชว์ที่มีอยู่แล้ว ฮาๆ ดูเหมือนตอนนี้เธอไม่อยากรันวงการเค-ป็อปแล้ว งั้นเอาตำแหน่งไอดอลเค-ป็อป ออกด้วยนะ”, “ลิซ่า มีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ แต่ฉันขอนะ อยากให้เธอคิดดีๆว่าเธอทั้งดังและมีอิทธิพลมากแค่ไหน ขอร้องล่ะ อย่าพูดว่าการแสดงนั่นคือศิลปะ เพียงเพราะว่า ลิซ่า เข้าร่วมแสดงด้วย”, “ลิซ่า ไปดูบ่อย ดังนั้นพวกเขาเลยถามว่าอยากลองไหม แล้วเธอก็ตอบตกลง ฉันเดาว่าเธอแค่อยากลองทำอะไรใหม่ๆ” , “ฉันตกใจยิ่งกว่าที่เธอไปดูโชว์แบบนั้น”, “ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้ว”, “เธอก็แค่ทำในสิ่งที่เธอต้องการ”, “ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมทั้ง เจนนี่ และ ลิซ่า ถึงไปเลือกเส้นทางแบบนั้นกัน”, “ลิซ่า งานยุ่งมากแต่ก็ยังไปซ้อม แสดงว่าเธออยากลองทำอะไรใหม่ๆจริงๆ”, “ลิซ่า รักการเต้นมากๆ”อย่างไรก็ตามแฟนคลับทั้งในจีนและเกาหลีที่ยังไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจขึ้นโชว์ครั้งนี้ของ ลิซ่า ก็น่าจะเบาใจได้มากขึ้น เมื่อมีรายงานว่าการแสดง Crazy Horse ครั้งนี้ของ ลิซ่า ได้ถูกปรับเปลี่ยน ไม่ได้โชว์ร่างกายของเธอจนน่าเป็นห่วงอย่างที่หลายๆคนคิด แต่ ลิซ่า จะมาในชุดรัดรูปบอดี้สูทในรูปแบบต่างๆ และยังได้โชว์เพลงชื่อดังอย่าง “But I am a Good Girl" และ "Crisis? What Crisis!” ด้วย