เล่นใหญ่! “WeTV” ปูพรมส้ม ต้อนรับ “จ้าวลู่ซือ-แจ็คสัน หวัง” ประกาศไลน์อัปคอนเทนต์ 2024 เตรียมเสิร์ฟความบันเทิงจัดเต็ม 24 ชั่วโมง!

อลังการงานสร้าง ฮือฮาทั้งประเทศ กับความยิ่งใหญ่ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ที่เสิร์ฟคอนเทนต์สดใหม่ให้แก่ผู้ชมมากว่า 4 ปี ล่าสุดขอประกาศความปัง จัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่” เปิดตัวโกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์ นางเอกสุดฮอตร้อนฉ่าเมกะสตาร์จีน และ ซุปตาร์เขยไทยมารับหน้าที่เป็น “Lead Mentor” ในรายการไอดอลเซอร์ไววัลอย่าง “CHUANG ASIA” พร้อมประกาศตัวอย่างไลน์อัปคอนเทนต์ทั้งซีรีส์จีน ออริจินัลซีรีส์ ซีรีส์วายหลากหลายรสชาติ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกโดยภายในงานได้เนรมิตให้เหล่า ดารา นักแสดงได้ร่วมเดินตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิและอื่นๆ อีกมากมาย ณ ยูเนียนฮอลล์ 1 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ด้านผู้บริหารคนเก่งผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความปัง พร้อมดัน WeTV มุ่งผลิตคอนเทนต์ไทยเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก สำหรับโปรเจกต์เรือธงส่งท้ายปี 2023 ได้แก่ ออริจินัลซีรีส์ “เด็กฝึกหน้าใส เติมหัวใจนายหญิง” ซีรีส์แนวโรแมนติก-คอมเมดี้ นำแสดงโดย "คริส หอวัง" และ "บลู พงศ์ทิวัตถ์" ปักธงออกอากาศพร้อมกันกับจีน และเอ็กซ์คลูซีฟ ซีรีส์ “Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอ” นำแสดงโดย ออฟ จุมพลและ กัน อรรถพันธ์และในปี 2024 ตั้งเป้าผลิตซีรีส์วายที่เป็น WeTV ORIGINAL 6-8 เรื่อง ร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ Kongthup Production, Dee Hup House และ Mandeework ฯลฯ โดยมีซีรีส์ไลน์อัป ได้แก่ “Knock Knock, Boys! บ้านหนุ่มโสด โหมดพร้อมเลิฟ”, “Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม”, “I Saw You In My Dream เธอ ฉัน ฝัน เรา” และ “โปตัวปลอม” และที่เรียกเสียงฮือฮาคือการเปืดตัว Heroin The Series รักเสพติด เวอร์ชั่นไทย ซีรีส์ดังจากจีนเรื่อง Addicted Heroin ร้ายนักรักเสพติด ที่หยิบมารีเมคปรุงรสชาติใหม่สไตล์ไทยแลนด์ โดยได้นักแสดงน้องใหม่อาทิ "แม็ค ณัฐพัชร์ , นิวเยียร์ นวพรรษ , เจ๋อ วศิน" ส่วนอีกตัวละครสำคัญจะเป็นใครต้องรอลุ้นและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ WeTV ในปี 2024 คือ การเปิดตัวเมกะโปรเจกต์เพื่อบุกเบิกรายการไอดอลเซอร์ไววัลระดับเอเชียครั้งแรกจากประเทศไทยกับรายการ CHUANG ASIA รายการไอดอลเซอร์ไววัลชื่อดังจาก Tencent Video เฟ้นหาศิลปินอินเตอร์เนชันแนลไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกที่จะแจ้งเกิดจากประเทศไทย และเปิดเซอร์ไพร์สในการร่วมงานครั้งแรกกับในบทบาท “Lead Mentor” อีกทั้งยังได้ค่าย RYCE Entertainment มารับหน้าที่ดูแลการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกจากรายการ นอกจากนี้ CHUANG ASIA ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Have Fun Media, RYCE Entertainment, one31, GMMTV และ 411 Entertainment ที่เข้าร่วมเสริมความแข็งแกร่งในด้านการผลิตรายการ และการพัฒนาศักยภาพศิลปินที่ได้เดบิวต์ภายใต้มาตรฐานระดับโลก โดยรายการ CHAUNG ASIA จะเริ่มออกอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 รับชมพร้อมกันทั่วโลกได้ทาง WeTV และออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านช่อง one31 รวมทั้งยังเตรียมออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยปิดท้ายที่โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์แห่ง WeTV กล่าวว่า “ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้รับเลือกให้เป็น โกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ WeTV เนื่องด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการสนับสนุนกันระหว่างฉันและ WeTV ที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ล่าสุดเมื่อต้นปีก็ได้รับรางวัล WeTV Best Actress ที่สุดนักแสดงนำหญิง จากทาง WeTV ประเทศไทยด้วย มากไปกว่านั้นซีรีส์ ดาราจักรรักลำนำใจ (Love like the Galaxy) ที่ฉันได้ร่วมแสดงก็ติดอันดับเป็น No.1 Chinese Drama บน WeTV ที่มียอดรับชมสูงสุดของปี 2022 ฉันขอขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่จากผู้ชมทุกท่านนะคะ ในฐานะโกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ WeTV ฉันอยากเชื่อมโยง WeTV กับแฟนๆ ทั่วโลก ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมบันเทิงจีนและประสบการณ์อันน่าทึ่งที่ WeTV นำเสนอให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ดังนั้นฉันจึงตั้งตารอที่จะได้นำเสนอผลงานอื่น ๆ ให้ทุกคน ได้รับชม โดยเฉพาะเรื่อง “The Last Immortal” ที่กำลังจะออนแอร์บน WeTV ในเร็ว ๆ นี้ค่ะ”