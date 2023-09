ยกแก๊งศิลปินค่าย BOXX MUSIC จัดเต็มความสนุกแทรกความรู้กับโปรเจกต์ BOXX TO SCHOOL

ถึงแม้กิจกรรมดีๆจะจบลงไปแล้วแต่ความสนุกยังคงอยู่ กับ “BOXX TO SCHOOL” ที่มามอบความสุข ความสนุกและรอยยิ้มให้กับน้องๆนักเรียนวัยมัธยมทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี, โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งนำทีมเสิร์ฟความสนุกโดย INK WARUNTORN, SERIOUS BACON, BEAN NAPASON, COPTER, ONEONE, MAIY, FLIRT ร่วมกับค่าย ZIRCLE MUZIK โดยมีวง METHANE และ LOST CHIPS นอกจากความสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้น แล้วนั้น ในส่วนของช่วงเช้าจะเป็น BOXX CLASS โดยมี พี่พล คชภัค ผลธนโชติ (ผู้บริหารค่าย BOXX MUSIC) และ พี่ปอย PORTRAIT เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในวงการดนตรี เปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจฝันอยากเป็นศิลปินได้ถามทุกคำถามที่อยากรู้ เรียกได้ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ และเสียงฟีดแบคของน้องๆก็ส่งตรงมาว่าอยากให้มาจัดกิจกรรมแบบนี้อีกบ่อยๆ ซึ่งในด้านของพี่ๆศิลปินเองก็อิ่มอกอิ่มใจ เพราะน้องๆตะโกนร้องเพลงกันเต็มที่ให้ความร่วมมือดีมาก รับรองเลยว่าครั้งหน้าสนุกกว่าเดิมแน่นอน! สุดท้ายขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้เราเข้ามาสัมผัสบรรยากาศโรงเรียนที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง ปีหน้า BOXX TO SCHOOL จะไปที่ไหนบ้าง รอติดตามกันไว้ได้เลย