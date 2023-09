คราฟตัน(KRAFTON) ประกาศเปิดบ้านประเทศไทย ต้อนรับเป็นเจ้าภาพศึก PUBG Global Championship 2023 พับจีชิงแชมป์โลก! ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70 ล้านบาท! พร้อมเปิดให้แฟนๆเข้าชมได้ทุกวัน เริ่ม 18 พ.ย.นี้

บริษัท คราฟตัน อินคอร์ปอเรชั่น (KRAFTON, Inc.) เจ้าของลิขสิทธิ์ PUBG: BATTLEGROUNDS เกมแบทเทิลรอยัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก ประกาศจัดการแข่งขัน PUBG Global Championship (PGC) ประจำปี 2023 ที่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน ยาวจนถึง 3 ธันวาคม ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมเปิดให้แฟน ๆ เข้ามารับชมและเชียร์ทีมที่คุณรักการแข่งขันได้ทุกวันโดยในปีที่ผ่านมา ทางคราฟตันได้เล็งเห็นถึงกระแสความนิยมของการแข่งขัน ESPORTS เกม PUBG: BATTLEGROUNDS ในประเทศไทยรวมถึงการแข่งระดับโลก โดยเฉพาะการแข่งขัน PUBG Nations Cup ในปีที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน พร้อมมียอดคนดูถ่ายทอดสดและรับชมคอนเทนต์ต่าง ๆ รวมกันอีกกว่า 2 ล้านคน รวมถึงครึ่งปีแรกของปีนี้ ที่ทีมไทยหลากหลายทีมได้ประสบความสำเร็จ โดยทำอันดับท็อปในการแข่งขันหลาย ๆ รายการ และยังทำเงินรางวัลในครึ่งปีแรกรวมกันได้สูงถึง 15 ล้านบาท จาก 5 การแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ ไล่ตั้งแต่ PUBG Thailand Series Phase 1, PUBG ASIA SUPER CUP SUMMER, PUBG Global Series 1 และ 2 รวมถึงศึกพับจีทีมชาติ PUBG Nations Cup 2023.ดร.ธนพล คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คราฟตัน อินคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “หนึ่งสิ่งที่พิเศษที่สุดของ PUBG Esports คือ แต่ละรายการประจำปี จะมีการสะสมคะแนนกันตลอดทุกการแข่งขัน หรือที่เราเรียกว่า PGC Point เพื่อที่ทุกทีมจะแย่งชิงสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งในทัวร์นาเม้นต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมอย่าง PUBG Global Championship 2023 (PGC2023) ที่จะแข่งในวันที่ 18 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2566 นี้ สมรภูมินี้ รวบรวม 32 ทีมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ทีมที่เป็นที่สุดของแต่ละทวีป มาประลองฝีมือ เพื่อหาบทสรุปแชมป์โลกในสมรภูมิรบสุดท้ายของปี รายการนี้ชิงเงินรางวัลสูงถึง 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 70 ล้านบาท รวมถึงเงิน Crowdfunding จากการขายไอเทมภายในเกมที่จะถูกแบ่งให้แต่ละทีมเพิ่มเข้าไปอีกด้วย”โดยในงาน PGC2023 นี้ เราจะเปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมการแข่งแบบติดขอบสนามได้ทุกวันที่มีการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่เหล่าแฟนๆจะได้มาเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิด มาชมบรรยากาศการแข่งที่ดุเดือดและสกิลการเล่นของสุดยอด 32 ทีมที่ดีที่สุดในโลก บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงที่สำคัญมีของแจกติดไม้ติดมือไปอีกเพียบ! โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ และมีวันที่แข่งขันดังนี้ รอบ Group Stage วันที่ 18 - 21 พ.ย. / รอบ Winner, Loser Bracket วันที่ 23-28 พ.ย. / รอบ Grand Finals วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.“ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่ประเทศไทยได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ PGC 2023 ทำให้เราได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในฐานะเจ้าภาพเพิ่มมาอีก 1 สิทธิ์ รวมเป็น 3 สิทธิ์ โดยสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันชิงแชมป์โลกจะตกอยู่ในมือของ “แชมป์” ทีมผู้ชนะในศึก PUBG Thailand Series 2023 (PTS) Phase 2 ที่จะเริ่มแข่งขันกันในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ รวมถึงอีก 2 ทีมนั้นก็จะมาจากทีมที่มีคะแนน PGC Point สะสมสูงสุดเช่นเดิม ซึ่งจะทำให้ทัวร์นาเม้นต์ PTS Phase 2 ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญและพิเศษยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของทุกทีมในการเข้าไปสร้างเกียรติยศบนเวทีชิงแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ PUBG เกม No.1 PC Esports ในประเทศไทย” ดร. ธนพล กล่าวทั้งนี้ คราฟตัน (KRAFTON, Inc.) ยังเตรียมนำเสนอมุมมองของวงการ PUBG Esports ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ด้วยเรื่องราวทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับวงการ PUBG Esports ทั้งฉากหลัง และเบื้องลึกที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ผ่านมินิซีรีย์และหนังสั้น โดยมีนักแสดงนำหลักที่เป็นสาวกพับจีอย่าง คุณ บี้-ธรรศภาคย์’ หรือ ‘บี้ KPN’ รวมถึงคุณอุ้ม ธีราทร บุญมาทัน นักฟุตบอลทีมชาติไทยและเจ้าของทีม ESPORTS ซึ่งจะออกอากาศทางยูทูปและแฟนเพจของ PUBG: BATTLEGROUNDS (www.youtube.com/@PUBG_TH, www.facebook.com/pubg.battlegrounds.th/) โดยมินิซี่รี่ย์จะเริ่มปล่อย EP ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นี้เป็นต้นไป และสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ เวลา 1 ทุ่ม ส่วนหนังสั้นที่จะมีชื่อว่า PGC2023 : Land Loot Surive ซึ่งจะปล่อยให้รับชมกันในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน หรือประมาณ 5 วันก่อนการแข่งชิงแชมป์โลกจะเริ่มขึ้น โดยไฮไลท์ของหนังสั้นเรื่องนี้ เราได้ผู้กำกับอย่างคุณป้อง “ไพรัช คุ้มวัน” ที่เคยผ่านการกำกับภาพยนตร์และซี่รี่ย์กระแสแรงอย่าง “สยามสแควร์” และ “เด็กใหม่” มาเป็นหัวหอกให้การสร้างสรรค์หนังสั้นเรื่องนี้อีกด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PUBG ESPORTS และข่าวสารของเกม No.1 PC Esports ได้ที่เฟสบุค https://www.facebook.com/pubg.battlegrounds.th/สุดท้ายนี้ คราฟตัน (KRAFTON, Inc.) ยังได้เปิดตัวเกมใหม่ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นั้นก็คือเกม Defense Derby เกมมือถือแนว Betting Royale แย่งชิงยูนิตพิชิตปราสาท ที่สามารถแข่งกับเพื่อนถึง 4 คนพร้อมกัน และด้วยกระแสแรงที่ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ ตุลาคมนี้จะเริ่มมีทัวร์นาเม้นต์สนุก ๆ ให้ผู้เล่นทุกคนมาเข้าแข่งขันกันในทุกสัปดาห์ และรายการสำคัญนำแชมป์มาดวลกันเพื่อหาเซียนตัวจริงประจำปีนี้ ให้แฟน ๆ ได้ร่วมติดตามพร้อมกันอีกด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Defense Derby ได้ที่เฟสบุคhttps://www.facebook.com/DefenseDerby.THAILAND