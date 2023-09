แฟนๆ ยินดีเก้อ!! "ตุลย์ ตุลเทพ" สยบข่าว "หญิง รฐา" ท้อง บอก plus one ไม่ใช่มีลูก

หลังจากที่ "ตุลย์ ตุลเทพ" สามีของนักร้อง-นักแสดง "หญิง รฐา โพธิ์งาม" ออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยา พร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆ ไว้ว่า "Me and my +1 #TheCoupleYT" ก่อนที่สาว "หญิง" จะเข้ามาคอมเมนต์ใต้ข้อความดังกล่าวด้วยอิโมจิรูปหัวใจสีแดงสองดวง ซึ่งงานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ไป ก็มีแฟนๆ แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก เพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังจะมีข่าวดีเป็นพ่อแม่แล้วล่าสุด "ตุลย์" ได้ออกมาเคลื่อนไหวข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกครั้ง ด้วยการสยบข่าวลือภรรยาท้อง โดยระบุว่า "ใจเย็นๆ นะครับทุกคน plus one หมายความว่า คนที่มาพร้อมกับบุคคลที่ได้รับเชิญไปในงานสังคมงานหนึ่ง ถ้ามีเบบี๋ ต้อง plus two ครับ"