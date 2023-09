ดาวรุ่ง "เปียโน สรัลพร" วิจารณ์ตรงมากถึง "มิว-ชาล็อต"

มาแรงจริง สวยใสไม่ธรรมดามีงานจ่อคิวทั้งงานพรีเซนเตอร์ ภาพยนตร์ ละคร งานเพลง และเดินแบบถ่ายแบบ ฯลฯ เรียกว่าเป็นอีกดาวรุ่งพุ่งแรง ที่น่าจับตามากๆ เปียโน สรัลพร มีโอกาสดีได้ละครเรื่องแรกในชีวิต กับเรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง ที่ได้ปะทะกับสองดาวดังและเปียโน บอกตรงๆ ถึงดาวดัง “อยู่ในกองกินข้าวด้วยกันตลอด ใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกัน ตอนแรกก็คิดว่าพี่ๆ เขาจะหยิ่ง จะแยกตัวไม่คุยกับเราหรือเปล่า แต่ตัวจริงน่ารักมากๆ เป็นกันเอง ไม่ถือตัวเลยค่ะ อยู่ในกองก็จะเต้นๆ ลงติ๊กต๊อกตลอดค่ะ ซึ่งตอนนี้ยังมีคิวถ่ายทำเยอะ ส่วนใหญ่โนจะได้เข้าฉากกับพี่มิวพี่ชาล็อต เพราะในเรื่องโนเป็นผู้บริหารบริษัท ที่พี่ชาล็อตต้องมาเรียนร้องเพลงในบริษัทเรา มิวก็ต้องมาทำงานกับเราด้วยค่ะและละครเรื่องนี้ โนได้มีโอกาสร้อง 2 เพลงค่ะ เป็นเพลงเดี่ยว 1 และเพลงร้องรวมด้วยกันอีก 1 เพลง ส่วนงานเพลงของตัวเองที่ทำกับค่าย Me Entertainment & Music เพลง “จุ๊มเหม่งมีอะไร?” เดี๋ยวจะมีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกพระเอกเอ็มวีค่ะ รอดูกันนะคะว่าใครจะได้เป็นพระเอกใน MVในส่วนงานโฆษณาถ่ายทำไปแล้วค่ะ ค่าตัวโนก็โอเคนะคะ ไปทำให้เครื่องดื่มชูกำลัง ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ปกติโนไม่กินเครื่องดื่มแนวๆ นี้ แต่พอเราเป็นพรีเซ็นเตอร์ ลองหน่อยๆ กินแล้วมันใช่เลย! ตอนนี้ก็เลยติดตลอดๆ ค่ะ ส่วนงานหนัง ละคร ซีรีส์ โนจะให้ทางค่ายเสกสรรฟิล์ม SekSan Film คอยดูแลให้ ที่เล่นหนังไปแล้วมี 2 เรื่อง Marry ME และกำปั้นเดือด ส่วนเรื่องใหม่ๆ ตอนนี้กำลังคุยๆ กันอยู่ค่ะ ก็ค่ายใหญ่อยู่ แต่ยังไม่สรุปเลยพูดอะไรเยอะไม่ได้ค่ะ”แรงชัดติดใจจริงต้องตามติด เปียโน สรัลพร ได้ทุกช่องทางโซเซียลIG : piano_np https://www.instagram.com/piano_np/ TikTok : @pianno_saranporn https://www.tiktok.com/@piano_saranporn?_t=8fymlUlmra6&_r=1 และเฟซบุ๊ก FB : Saranporn Thaninkunlanart https://www.facebook.com/profile.php?id=100034759400480