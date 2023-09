เรียกว่าโนสนโนแคร์ ตัวแม่จะแคร์เพื่อต่อกระแสดรามาถูกบูลลี่รูปร่างว่าผอมจนเกินไป จนเริ่มไม่สวยแล้ว สำหรับซุปตาร์สาวโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาตอกย้ำหุ่นสุดเฟิร์มด้วยความภูมิใจจากการมีวินัยออกกำลังกาย แม้จะมองเห็นซี่โครง ไหปลาร้าโผล่ ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวรัวๆ ด้วยแคปชั่นว่า Let me distract you