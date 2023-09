“จูน นาตาชา” เปิดโครงการใหญ่ “WORLD TREND Soft power” ดันมวยไทยและเทศกาลประจำปี ให้ดังไกลต่างแดน

​นอกจากจะสวย เก่ง และมากความสามารถแล้วเจ้าของซิงเกิ้ลเพลง Boys Don't Cry และนางเอกภาพยนตร์จากเรื่อง “ปิดป่าหลอน” ยังผุดโปรเจกต์ภายใต้โครงการของสาวจูน ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมสร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมมากว่า 9 ปี ในการส่งเสริมใช้ Soft power เพิ่มมูลค่า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่จุดยืนใหม่ ให้เป็นที่รู้จักสู่สากลโลกมากขึ้นโดยผู้ก่อตั้งโครงการได้เผยว่า “ปีนี้จูนมีโอกาสดี ได้เปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเพื่อสังคม คือ WORLD TREND Soft power to the international relations and economy ภายใต้โครงการ Friend Of June ที่ปีนี้เข้าปีที่ 9 แล้ว โดยเป้าหมายของโปรเจกต์ใหม่นี้ คือใช้ Soft power เพิ่มมูลค่า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่จุดยืนใหม่ระดับโลก จูนเน้นผลักดันและโปรโมทประเทศไทยของเรส ให้เป็นที่รู้จักสู่สากลโลกให้มากขึ้นค่ะ พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อการร่วมมือทำสิ่งต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ และสร้างความก้าวหน้าร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและทุกๆ ด้านที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจูนจะเน้นโปรโมทของดีเมืองไทยทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ดนตรี อาหาร ภาพยนตร์ เทศกาลประจำปี และทุกอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเน้นดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเม็ดเงินสะพัดภายในประเทศ ค่า GDP จะได้ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ที่จะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นด้วย Soft power แท้จริง อยู่ในมือของคนไทยทุกคน เรามาร่วมมือกันพลักดันประเทศไปข้างหน้า กับ WORLD TREND Soft power สำหรับโครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดจากที่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จูนได้ไปมอบกางเกงมวย และรูปปั้นมวยไทย ให้เมืองดูไบมาค่ะ ซึ่งเขาชื่นชอบมากๆ โดยโครงการ WORLD TREND Soft power ในเฟสแรกเริ่มด้วย 2 โปรเจกต์คือ1. จัดเทศกาลมวยไทยโฉมใหม่ ออนทัวร์ ทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ชอบมวยไทย มาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และบอกต่อความมีสเน่ห์และความนิยมของมวยไทยแบบปากต่อปากไปสู่ประเทศเขา เป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองไทย แถมมวยไทยจะประจักษ์อยู่ในสายตาคนทั้งโลกอีกด้วย โดยประเดิมงานเทศกาลมวยไทยโฉมใหม่ ออนทัวร์งานแรก ด้วยการจับมือกันระหว่างโครงการ WORLD TREND Soft power และค่ายมวยกองทัพเรือจังหวัดสงขลา2. โปรโมทและผลักดันเทศกาลประจำปีของเมืองไทยทุกเทศกาล ผ่านช่องทาง WORLD TREND Soft power ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยจุดขายใหม่ๆ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งนี้ทางโครงการ WORLD TREND Soft power จะมีกิจกรรมแข่งขันด้านครีเอทีฟความคิดเกี่ยวการโปรโมทเทศกาลประจำของไทย โดยผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร เงินรางวัล และอื่นๆ สามารถติดตามกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ได้ทางช่องทาง WORLD TREND Soft power ทั้งทาง Facebook IG และ TikTok ค่ะ”