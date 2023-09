“GOLF MIKE : Bounce To The Future Concert” สร้างปรากฏการณ์ ห้างแตก แฟนกรี๊ดสนั่น ลุ้นกดบัตร 30 ก.ย.นี้

เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ห้างแตก!!! ไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าว คอนเสิร์ตใหญ่ “GOLF MIKE : Bounce To The Future Concert” กับการรียูเนี่ยนในรอบ 14 ปีของดูโอซูเปอร์สตาร์สุดฮอตยุคมิลเลเนี่ยมเจ้าของตำนานผมรากไทรอย่างสองหนุ่ม “กอล์ฟ-ไมค์” (กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล และ ไมค์- พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม นี้ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัดอย่าง ดรีมเวิกส์ ไลฟ์ (Dreamworks Live), มันเดย์ ออน ดีเซมเบอร์ (Monday On December) และ คีพ เดอะ เฟสท์ (KEEP THE FEST)โดยงานแถลงข่าวค่ำวันก่อนจัดขึ้น ณ Central Court @ Centralworld ท่ามกลางแฟนคลับทั้งไทยและอินเตอร์แฟนที่มาตั้งตารออย่างคับคั่งล้นห้างพร้อมส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับสองหนุ่ม “กอล์ฟ-ไมค์” ดังสนั่นทันทีที่สองหนุ่มเซอร์ไพร์สเปิดตัวออกมาด้วยโชว์เมดเล่ย์เพลงฮิตอย่าง “คนๆเดียวกัน- ยิ่งรักยิ่งเจ็บ” ทำเอาแฟนร้องตามดังสนั่นด้วยความคิดถึง ก่อนที่ “เป๊ก เปรมณัช” จะตามขึ้นเวทีมาพูดคุยถึงการกลับมารียูเนี่ยนในครั้งนี้อย่างสนุกสนานท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาเฝ้ารอชมการปรากฎตัวร่วมกันอีกครั้งของสองหนุ่มชนิดถล่มทลาย ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเชิญผู้จัดและพาร์ทเนอร์อย่าง คุณรณวิต อิ้วสวัสดิ์ Managing Director จาก DREAMWORKS LIVE, คุณวินัย นิชาภัทร Chief Executive Officer, คุณวีระชัย นิชาภัทร : Chief Executive Officer จาก KEEP THE FEST, คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ภาพลักษณ์และการสื่อสาร บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณอัจฉรา ศิริประพนธ์โรจน์ ผู้จัดการฝ่ายโปรโมชั่น และการตลาด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขึ้นถ่ายภาพร่วมกันสำหรับคอนเสิร์ต “GOLF MIKE : Bounce To The Future Concert” จะจัดขึ้นวันที่ 2 ธันวาคม นี้ เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ..... เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 30 กันยายน นี้ ที่ The Concert Application หรือ www.theconcert.com บัตรราคา 5800 , 5300 , 4800 , 3800 , 2800 และ 2000 บาท ติดตามได้ที่ FB : Dreamworks Live ,IG : dreamworkslive, X : @Dreamworkslive และ Tiktok : @dreamworkslive#GolfMikeFirstReunion #GOLFMIKEBounceToTheFutureConcert#BounceToTheFuture#ตำนานผมรากไทร