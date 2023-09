“คิม จอง ฮุน” จับมือ “อธีราห์ คอร์ปอเรชั่น” นำเข้า BIOMOM THAILAND อาหารเสริมพรีเมี่ยมชื่อดังจากเกาหลีใต้

BIOMOM (ไบโอมัม) แบรนด์อาหารเสริมพรีเมี่ยมจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งโดย คิม จอง ฮุน Founder & CEO และยังเป็นพี่ชายแท้ๆของ “จีซู แห่งวง Black Pink” หรือที่ใครๆต่างเรียกว่า “โอปป้าของจีซู”BIOMOM สร้างขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยที่มาของ Biomom มาจาก Bio + Mom ซึ่งหมายถึง การรวมตัวของ “ไบโอฟู้ด” และ “สายใยรักอันบริสุทธิ์ระหว่างแม่กับลูก” ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนั่นเองคุณแคร์ - ทิพย์วารี หงส์หาญณรงค์ CEO BIOMOM THAILAND กล่าวว่า “ที่ผ่านมา บริษัท อธีราห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีหลายธุรกิจในเครือ หนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก PUMPNOM ซึ่งเป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงในวงกว้างของกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ ปัจจุบันมีจุดจำหน่ายอยู่ในแผนกแม่และเด็กทั้ง 4 สาขาของ THE MALL GROUP และ Gourmet Market นอกจากนี้ PUMPNOM ยังเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมากมายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถและความสำเร็จของแบรนด์ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะขยายสินค้า เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพด้วยกันยิ่งขึ้น จึงมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีมุมมอง อุดมการณ์ และแรงบันดาลใจในการทำงานคล้ายกันคือ ความซื่อตรง จริงใจ ไม่หลอกลวง จนได้มาเจอกับ คุณคิม จอง ฮุน Founder & CEO ของ Biomom ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการแนะนำจากตัวแทนหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลี (KOTRA Bangkok) โดยในการสนทนากันครั้งแรก ต่างฝ่ายต่างรับรู้ได้ถึงเป้าหมาย เดียวกัน นั่นก็คืออยากให้ลูกค้า "ดีขึ้น ด้วยความจริงใจ" ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เราได้ร่วมกัน จนเกิดเป็น BIOMOM THAILANDโดยธุรกิจของเราเป็นกลุ่มอาหารเสริม ซึ่งต้องเน้นย้ำในเรื่องของความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องให้ข้อมูลจริง และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบการตัดสินใจ และนอกจากความจริงใจที่มอบให้แล้ว ตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ ก็ต้องมอบประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะในด้านสุขภาพที่ต้องดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อรับประทานเป็นประจำ และต้องสามารถพิสูจน์ประโยชน์และผลลัพธ์ ได้อย่างชัดเจนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันระดับโลก เพราะเราเชื่อสิ่งนี้จะแสดงถึงความจริงใจที่เรามอบให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด”สำหรับ BIOMOM THAILAND ได้นำเข้าอาหารเสริมจากประเทศเกาหลีใต้ 3 ชนิด ผลิตจากวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรจากแหล่งต้นกำเนิดคุณภาพดีและพรีเมี่ยม ผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบของร่างกายทุกคน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยและคนที่คุณรักBIOMOM Snow Probiotics (ไบโอมัม สโนว์ โพรไบโอติกส์) “ปรับสมดุลลำไส้ ผิวสวย เสริมภูมิคุ้มกัน”รสบลูเบอรี่ แคลอรี่ต่ำ ไม่มีน้ำตาล อร่อย ทานง่าย แค่ฉีกซองก็สุขภาพดีได้แบบไม่ต้องชง ให้ความเย็นเหมือนเกล็ดหิมะ มีรสสัมผัสที่นุ่มละมุน ดุจหิมะแรกในทุกวันที่ทาน ประกอบไปด้วย SYNBIOTIC (พรีไบโอติกส์+โพรไบโอติกส์ 19 สายพันธุ์) มีจุลินทรีย์กว่า 10,000 ล้านตัว และยังมี Zinc + Multivitamins อีก 8 ชนิด (วิตามิน D, B1, B2, B6, B12, กรดโฟลิค, ไบโอติน, ซีลีเนียม) ที่มาพร้อมนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ได้โมเลกุลขนาดเล็ก ช่วยการดูดซึมได้ดีกว่าที่เคยBIOMOM Snow Probiotics จะมาช่วยปรับสมดุลลำไส้ เสริมภูมิคุ้มกันและระบบขับถ่าย แก้ปัญหาเชื้อราในช่องคลอด ช่วยระบบเผาผลาญให้ดีขึ้น แก้ปัญหาลำไส้ขี้เกียจ ทำให้ผิวสวยใส ไม่เป็นสิว ที่สำคัญยังดีต่อระบบสมองและความทรงจำ การันตรีด้วยรางวัลอันดับ 1 Premium Supplements Brand for Baby & Kids จากประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลอื่นๆอีกมากมายBIOMOM Jelly Care CLAMA D (ไบโอมัม เจลลี่แคร์ แคลมา ดี) แคลเซี่ยมที่มาในรูปแบบของเจลลี่ 2 รสชาติ ทั้ง สตรอว์เบอร์รี่โยเกิร์ต และ องุ่นไชน์มัสแคท..อร่อย ทานง่าย รสชาติดี พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณ “ห่างไกลกระดูกพรุน ภูมิคุ้มกันแกร่ง ผิวแข็งแรง” ประกอบไปด้วย แคลเซียมซิเตรด+เวย์แคลเซียม (จากเยอรมัน), แมกนีเซียมกลูโคเนต (จากสหรัฐอเมริกา), วิตามินดี (จากสวิตเซอร์แลนด์), ซีลีเนียม, นมน้ำเหลือง (จากสหรัฐอเมริกา), ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์, สตรอว์เบอร์รี่ (จากเกาหลีใต้), ผงผลไม้ออร์แกนิครวม (จากฝรั่งเศส), ผงผักรวมเข้มข้น ปราศจากน้ำตาลและแลคโตส และลดการใช้สารปรุงแต่งต่างๆBIOMOM Jelly Care CLAMA D เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว จะมาช่วยแก้ปัญหาคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดี ไม่เป็นเวลา, ระบบเผาผลาญ ย่อยอาหารไม่ดี, คนที่มีผิวพรรณหมองคล้ำ, คนที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อวัน ทานอาหารไม่หลากหลาย ไม่ครบ 5 หมู่, กระดูกไม่แข็งแรง ร่างกายขาดแคลเซี่ยม โดยจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน สำหรับในวัยเด็ก, ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ช่วยทำให้ผิว เล็บ ผม สวยและแข็งแรงในวัยรุ่น, และในวัยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ห่างไกลกระดูกพรุน ควบคุมสมดุลร่างกาย ลดการเกิดตะคริว และเพิ่มการนอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย การันตรีด้วยรางวัลอันดับ 1 Premium Supplements Brand for Baby & Kids จากประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0963483 กด 3 เว็บไซต์ www.biomomthailand.com และ Facebook : Biomom thailand