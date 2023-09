หัวใจพองโต!! "แดนนี่" เผยภาพร่วมเฟรม "มิ้วกี้ - น้องกาเนส” ขอบคุณอดีตภรรยาที่ดูแลลูกชายอย่างดี

หลังยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาและเซ็นทะเบีบนหย่าไปแล้วนั้น แต่ทั้ง "มิ้วกี้ ไปรยา ผดุงสุข" และ "แดนนี่ ดานิเอล เบล็สซิ่ง" ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกชาย "น้องกาเนส” เป็นอย่างดีล่าสุด "แดนนี่" ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมพ่อแม่ลูกให้แฟนๆ หัวใจพองโตอีกครั้ง พร้อมแคปชั่น "Ganesh is a Happy Boy Wish u all a Happy Weekend. ขอบคุณมามี๊ Milky Praiya ด้วยนะ รวมถึงคุณยายที่ดูแลให้กาเนสเป็นเด็กดีและมีความสุขครับ ความเป็นพ่อ-ลูก หรือ แม่-ลูกนั้น คือความสัมพันธ์ ที่ไม่สามารถตัดขาดได้ เป็นครั้งเดียวก็คือเป็นตลอดไป"ซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก อาทิ เป็นภาพที่น่ารักที่สุดค่ะ, เป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นน่ารักมากๆค่ะ, เห็นภาพแบบนี้แล้วมีความสุขมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้ง2นะคะ, อบอุ่น อ่อนโยนค่ะฯลฯ