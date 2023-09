“ชิน ชินวุฒิ - ลิลลี่ ภัณฑิลา” เปิดโพสต์หวานซึ้ง ฉลองครบรอบ 9 ปี

เรียกว่าวัน เวลา หมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว เผลอแปปเดียวคู่รักคนบันเทิงนักร้อง นักแสดงหนุ่มและนักแสดงสาวก็ครบรอบความรัก 9 ปีแล้วล่าสุดทั้งสองก็พร้อมใจกันออกมาเปิดโพสต์ภาพฉลองวันครบรอบรัก 9 ปี ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยทาง “ชิน ชินวุฒิ” ก็ได้ร่ายความในใจหวานซึ้งว่า“Happy Anniversary to US! 9 years is still very short compared to forever and when that’s our goal then this is only the beginning! I’m so so proud of who you’ve become and will continue to support you in every way i can and be by your side forever. I love you baby and will always do! (สุขสันต์วันครบรอบสําหรับเรา! 9 ปียังคงสั้นมากเมื่อเทียบกับตลอดไปและเมื่อนั่นคือเป้าหมายของเราแล้วนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น! ฉันภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นและจะยังคงสนับสนุนคุณในทุกๆ ทางที่ฉันสามารถทําได้และอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ฉันรักคุณที่รักและจะรักตลอดไป !)”ทางด้านเอง ก็เผยข้อความที่ทั้งหวาน ทั้งซึ้งไม่แพ้แฟนหนุ่มว่า “9 years with you. Happy anniversary baby! You are my home, my source of happiness, my comfort zone, my safe space & my happy place. There will never be a day goes by that I will not be grateful for you. Thank you for always giving everything you got into us. Thank you for being the better part of me. Thank you for believing in me. You never fail to acknowledge my accomplishments, no matter how small. There is nothing in this world we can't achieve, with the love and support we have for one another. 9 years down, forever more to go. I love you :)9 ปี กับเธอ สุขสันต์วันครบรอบที่รัก! เธอคือบ้าน แหล่งความสุข พื้นที่สบายใจ พื้นที่ปลอดภัย & ที่ที่มีความสุข ไม่มีวันไหน ที่ฉันจะไม่รู้สึกขอบคุณเธอ ขอบคุณที่มอบทุกอย่างที่คุณมีเข้ามากับเราเสมอ ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนที่ดีกว่าของฉัน ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉัน คุณไม่เคยพลาดที่จะรับรู้ความสําเร็จของฉัน ไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหน ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ ด้วยความรักและการสนับสนุนที่เรามีต่อกัน 9 ปีผ่านไป เหลืออีกตลอดไป ฉันรักคุณ”