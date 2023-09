ดรามาคอนเสิร์ต “วง TRINITY” ซื้อบัตรนั่ง แต่ไม่มีเก้าอี้ ต้นสังกัดร่อนจดหมายชี้แจง

เพิ่งจบลงไปแบบสวยงามเพราะสร้างตำนานบนเวทีคอนเสิร์ตกลางอิมแพค ด้วยการขับรถลัมโบร์กินีซูเปอร์สปอร์ตคาร์และซูเปอร์เอสยูวีสุดหรูอวดให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกันแบบสุดเสียงจนฮอลล์สะเทือน เรียกได้ว่างานนี้ 3 หนุ่ม “TRINITY” อย่าง “ยิ้มแก้มปริร้องสุดเสียงพร้อมน้ำตาคลอเบาๆแต่คอนฯ จบ เหมือนไม่จบ เพราะดรามาก็ร้อนระอุตั้งแต่วันที่แสดงจนข้ามมาต้นสัปดาห์ สำหรับดรามาในคอนเสิร์ต “2023 TRINITY BREATH OF DESIRE CONCERT” เพราะเหล่าแฟนคลับต่างทวีตฯ กันแบบร้อนฉ่าจนติดแฮชแท็ก #4NOLOGUE ถึงเรื่องที่นั่งว่าทำไม? ซื้อบัตรแต่ไม่มีเก้าอี้“รีวิว บัตร 5,900 โซน SK ค่า นั่งพื้นบันไดค่ะ ... เพราะเลขที่นั่งหาย @4NO LOGUE เสียใจ และเฟลกับการจัดการครั้งนี้มาก ๆ ค่ะ ที่นั่งเราหายทั้งที่เราซื้อและกดมาวันเดียวกับคนอื่น #TRINITY BREATHOFDESIRECONCERT”“แชร์ประสบการณ์ไม่มีที่นั่งในคอนเสิร์ต Seat ของเราคือ C22 ที่วงไว้ แต่ที่นั่งจริงๆ มี แค่ 21 ที่นั่งทุกแถวเลย ทำให้เราไม่มีที่นั่ง Staff บอกให้เรารอ ให้ออกมายืนตรงบันไดก่อน ผ่านไป 1 ชั่วโมง Staff ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ได้แต่ปรึกษากันข้างหลัง (1)เรามาก่อนเวลาจนน้องโชว์เปิดเราก็ยังไม่มีที่นั่ง ณ จุดๆ นั้นคือจะร้องไห้แล้วจริงๆ ทั้งยืน ทั้งนั่งบันไดรอ ได้แต่คิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ไม่มีที่แล้วจะเปิดขายทำไม 金 แล้วจนรอดผู้เสียหายในโซนของเรา (ประมาณ 6 คน) ต้องขอนั่งที่นั่งที่ว่างเพราะนั่งพื้น บันไดต่อไปไม่ไหวแล้ว (2)สุดท้ายเราได้นั่งที่แถว ! ที่นั่งที่ไม่เปิดขายและอยู่หลังบัตร 4,900 ด้วยซ้ำ ทำไม ทั้งที่เราตั้งใจเก็บเงินไป 5,900 เพราะอยากดูทนตชัตๆ เราทั้งเสียความรู้สึก ทั้งเสียใจคอนเสิร์ตครึ่งแรกเราแทบไม่ได้โฟกัส ไม่จอย มีแต่ความผิดหวังในใจ เราขอโทษนะ ทนต 金 (3)”“เป็น statement ที่แย่มาก ๆ มีเวลา 2 วันในการออกมาชี้แจงเหตุผลต่างๆ แต่ทำออกมาได้แค่นี้เหรอคะ ? มาเริ่มเลย ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผังที่นั่ง โดยเราจองโซน S! แถว H แต่โดนย้ายขึ้นไปนั่งแถว l ซึ่งไม่มีในผังในการกดจองตั้งแต่แรก แล้วโดนย้ายไปแค่ 2 ที่นั่ง เราอยากทราบเหตุผลในการย้ายหรือเปลี่ยนผังที่นั่งค่ะ เราก็อยากนั่งในที่ที่เรากดมาหรือเปล่าคะ ยังดีว่าย้ายแล้วยังได้ไปนั่งกับพี่ที่กดมาด้วยกัน แต่บางคนเขากดมาด้วยกันแต่โดนจับแยกที่นั่ง หรือแย่กว่านั้นคือกดมาแล้วไม่มีที่นั่งจนต้องนั่งพื้น คุณคิดว่ามันแฟร์กับแฟนคลับจริงๆ ใช่ไหมคะ staff บอกจะไปตามทีมงานฟนล.มาให้คุยตั้งแต่วันนั้น จนวันนี้ยังไม่ได้คุยกับใครสักคนเลยค่ะ เราไม่อยากให้ฟนล.ปล่อยเบลอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ มันค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกมาก ๆ สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบทุกคน เน้นย้ำว่าทุกคน! ควรได้รับการเยียวยาจากทางค่าย รออ่าน statement ฉบับต่อไป ซึ่งหวังมาก ๆ ว่าจะมีเหตุผลที่ดีและแนวทางในการเยียวยาแฟนคลับนะคะ :) @4NOLOGUE”จากนั้นทางต้นสังกัดของ “TRINITY” อย่าง 4NOLOGUE ก็ได้ออกจดหมายชี้แจงว่า“จากกรณีปัญหาเรื่องการจัดการที่นั่งในงานคอนเสิร์ต 2023 TRINITY BREATH OF DESIRE CONCERT ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนผังที่นั่งบางส่วนทางบริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด ในฐานะผู้จัดงานคอนเสิร์ต ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการดังกล่าว และขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างจริงใจ โดยทางบริษัทฯ จะนำไปเป็นบทเรียนแก้ไขเพื่องานที่ดีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป”แต่ดูเหมือนว่ากระแสยังไม่จบไม่สิ้น ทุกคนที่ได้ไปดูและได้รับผลกระทบ จึงถามกลับว่าจะเยียวยายังไงกับการที่เขาไม่มีที่นั่ง ล่าสุดต้นสังกัดก็ร่อนจัดหมายออกมาอีก 1 ฉบับ พร้อมแสดงความรับผิดชอบถึงกรณีดังกล่าว“จากกรณีปัญหาเรื่องการจัดการที่นั่งในงานคอนเสิร์ต 2023 TRINITY BREATH OF DESIRE CONCERT ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาเหตุ จากการปรับเปลี่ยนผังที่นั่งบางส่วน โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดผลกระทบ และสร้างความผิดหวังต่อแฟนๆ ที่เข้าชมงานทางบริษัท โฟร์โนค็อค จำกัด ในฐานะผู้จัดงานคอนเสิร์ต ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดเลขที่นั่งชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อบัตร ส่งมาที่อีเมล์ TICKET@4 NOLOGUE.COM พร้อมเบอร์ติดต่อจากนั้นทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมถึงแฟนๆ ที่ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจศิลปีนที่ชื่นชอบ และขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากใจอีกครั้ง”