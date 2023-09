เปิดเคล็ดรวย “Lemon Me Farm” ฟาร์ม & คาเฟ่ สุดฮิป ส่งออกสินค้าแปรรูปมะนาว ยอดส่งออกมากกว่า 100 ตันต่อปี!!! ในรายการ “SME SECRET จับ เคล็ด รวย”

เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย เปิดเคล็ดรวยผู้ประกอบการ SME ในรายการดำเนินรายการโดย “แจ็ค ไรเดอร์ ชนัตพล ลังสิทธิเสถียร” ซึ่งเทปนี้ได้รับเกียรติจาก “ปณิตา ชินวัตร” รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), “หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข” และ “คิว ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์” มาร่วมเป็นสายลับจับเคล็ดรวย มอบทั้งสาระประสบการณ์และความสนุกสนานตลอดทั้งรายการโดย SME ที่มาแชร์เคล็ดรวยในรายการ เทปที่ 5 เป็นธุรกิจที่หลายคนทึ่งในความเจ๋งของไอเดีย ของวิศวกรหนุ่ม “มิ้น ฉัตรชัย ดีสวัสดิ์” เจ้าของธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง “Lemon Me Farm” ฟาร์ม & คาเฟ่ และอาณาจักรมะนาวครบวงจร ที่คิดต่อยอดขยายธุรกิจจากสวนมะนาวธรรมดาๆ จนมาเป็น ฟาร์ม & คาเฟ่ มะนาวสุดฮิป ผลิตสินค้าแปรรูปจากมะนาวที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค สามารถทำยอดขายได้ถึง 2 แสนขวดต่อเดือน!! ซึ่งมิ้น การันตีเลยว่า แบรนด์ของเราเป็นกูรูทางด้านมะนาว ทั้งมะนาวไทยและมะนาวเทศ ทำยอดส่งออกมะนาวแปรรูป ปีละกว่า 100 ตัน!! จนธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะเวลา 7 ปี และขยายจากธุรกิจคาเฟ่เป็นหน้าร้าน ปัจจุบันก็กลายเป็นร้านอาหาร ชื่อ “เลมอนแกลอรี่” สร้างรายได้และอาชีพอย่างยั่งยืนการขยายโปรดักต์ไลน์ใหม่ เพื่อทำให้แบรนด์เข้ากับยุคสมัย และพาแบรนด์เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นการต่อยอดไปสู่การเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลาย มีทางเลือกให้ผู้บริโภคมาขึ้น ทำให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งมันจะช่วยในการลดความเสี่ยง การกระจายโปรดักส์ไลน์ใหม่ๆ ออกไป มันช่วยสร้างรายได้เสริมของตัวเก่าด้วย”คือกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ “การลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยง” ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง ทางด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านลูกค้า หรือแม้แต่ผลผลิตหรือวัตถุดิบที่นำมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ การกระจายความเสี่ยงของร้าน “Lemon Me Farm” จึงมีโปรดักส์เสริมในแต่ละกลุ่มลูกค้า ซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้ เพราะว่าเรามีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเสริมจุดแข็งทางธุรกิจ กลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery) ในระยะยาว จะมุ่งเน้นที่การดูแลรักษาผลผลิตที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาฟื้นสภาพกลับเข้าสู่ระดับที่เป็นปกติ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการต้องซื้อวัตถุดิบ ทั้งหมดนี้จึงทำให้ธุรกิจ “Lemon Me Farm” ประสบความสำเร็จภายในเวลา 7 ปี สามารถทำรายได้เติบโต ได้มากกว่าเดิม เกิน 10 เท่าแล้ว