“คนค้นฅน The Explorer” การเดินทางครั้งสำคัญสู่ทศวรรษที่ 3 ของ TVBG ร่วมสำรวจผู้คน ค้นหาความหมายชีวิต

ก้าวใหม่สู่ทศวรรษที่ 3 ของ TVBG หรือ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ อสมท จัดงานแถลงข่าวปรับภาพลักษณ์และรูปแบบใหม่ของ สารคดีชีวิต “คนค้นฅน” ครั้งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “People’s Stories Inspiring the World ค้นหาเรื่องราวผู้คน ส่งต่อแรงดลใจ เพื่อโลก” ต่อยอดรายการคุณภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของคนมาตลอด 20 ปี สู่ “คนค้นฅน The Explorer สำรวจผู้คน ค้นหาความหมายชีวิต”ร่วมฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์ของการเดินทางครั้งสำคัญนี้ กับ คุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด พร้อมด้วย คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคุณวศิน บุณยาคม ผู้อำนวยการฝ่าย 9 MCOT HDร่วมพูดคุยถึงแก่นแท้แนวคิดของ “คนค้นฅน The Explorer” กับ คุณวิทยากร อิสมาแอล Executive Producer รายการ พร้อมเปิดตัวผู้ดําเนินรายการรุ่นใหม่ 4 คน 4 คาแรกเตอร์ ที่จะมาร่วมกันพาผู้ชมออกไปสำรวจเรื่องราวของผู้คน ผ่านการค้นหาความหมายชีวิต ใน 4 มุมมอง ได้แก่1. อันนา-อันนา สุขสุกรี กับการค้นหา ‘Spiritual Awakening’ สำรวจเรื่องราวของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ที่เป็นดั่งเข็มทิศในยุคสมัยที่ชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยความสับสน2. ใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม กับการค้นหาแง่มุม ‘Sustainability’ สำรวจเรื่องราวของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อส่งต่อสังคมคุณภาพให้กับคนรุ่นต่อไป3. โบ๊ท-นิธิศ วารายานนท์ กับการค้นพบ ‘Life Experience’ สำรวจเรื่องราวของหลากหลายผู้คน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตอันท้าทายและไร้ขีดจำกัด4. โจอี้-ชัยยุทธ กิติชัยวัฒน์ กับการค้นหาและเข้าใจ ‘Urban Life’ สำรวจเรื่องราวของหลากหลายผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยความหวังและความฝันอยู่ในสังคมเมืองนายกฤษณพล กล่าวว่า “ขอบคุณทางช่อง 9 อสมท ที่ร่วมกันส่งเสริมคอนเทนต์คุณภาพให้มีพื้นที่ในการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ มาตั้งแต่วันแรก จนมาถึงวันนี้ คนค้นฅน เข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ทาง TVBG (ทีวีบูรพา) เองเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ด้วยเช่นกัน และจะยังส่งมอบวิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจของเราด้วย นั่นคือ ‘People’s Stories Inspiring the World ค้นหาเรื่องราวผู้คน ส่งต่อแรงดลใจ เพื่อโลก’ ผ่าน ‘คนค้นฅน' รายการที่เกิดมาควบคู่กับทางบริษัท และยังเป็นแกนหลักในการส่งต่อแรงบันดาลใจ จากคนตัวเล็กตัวน้อย คนต้นแบบ คนในหลากหลายอาชีพ ทุกชนชั้นในสังคมมากกว่า 1,000 เคส เพราะเรื่องราวของแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างแรงดลใจให้กับผู้ชมและแฟนคลับรายการ“และจากนี้ไป ‘คนค้นฅน The Explorer' จะพาไปสำรวจผู้คนในพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้น กว้างขึ้น จากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการพาไปสำรวจโดย 4 Explorers เราจึงมอง คนค้นฅน The Explorer เป็นมากกว่ารายการโทรทัศน์ แต่เป็น ‘แพลตฟอร์ม’ ที่จะให้แรงดลใจ พาผู้ชมร่วมสัมผัสประสบการณ์ในการตื่นรู้ของผู้คนที่มาสำรวจภายในจิตใจ ตัวตน และค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ ผ่านทั้งการออกอากาศทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี”รายการ “คนค้นฅน The Explorer” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ทางช่อง 9 กด 30 มาร่วมการเดินทางค้นหาความหมายของชีวิต ผ่านการสํารวจเรื่องราวและถอดบทเรียนจากชีวิตของหลากหลายผู้คนได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นี้เป็นต้นไป