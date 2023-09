“ชูซาราง” เด็กน้อยจาก “Superman Returns” โตเป็นสาวแล้ว สูงยาวเข่าดีเป็นนางแบบตามรอยแม่

ชูซางฮุน นักมวยและศิลปินดังผู้เป็นลูกครึ่งเกาหลี-ญี่ปุ่น พ่อของ ชูซาราง ได้ไปออกรายการ Boss in the Mirror ของช่อง KBS2 เพื่ออัปเดตเรื่องราวในชีวิต รวมถึงเรื่องราวของลูกสาวสุดที่รักที่เคยเป็นซุปตาร์เด็กขวัญใจแฟนๆทั่วเอเชียโดยเวลานั้น ชูซาราง เข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ฝากลูกไว้กับพ่อที่ชื่อว่า The Return of Superman ตั้งแต่ปี 2013 - 2016 ซึ่งเวลานั้น ซาราง ได้ตกแฟนคลับเข้าด้อมตนเองได้เป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งแฟนคลับในเกาหลีและทั่วเอเชีย ที่ต่างหลงรักกับความไร้เดียงสาของ ซารางมาตอนนี้ ซาราง เป็นเด็กน้อยวัย 11 ปีที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น และกำลังเติบโตสูงยาวเข่าดีขึ้นเรื่อยๆตามรอย ชิโฮะ ยาโนะ นางแบบดังผู้เป็นแม่ชาวญี่ปุ่นในรายการ ได้เผยให้เห็นว่า ซาราง เตรียมตัวที่ตะเดินตามรอยแม่ ด้วยการเจ้าคลาสฝึกเป็นนางแบบ ซึ่งแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นให้ฝึกเดินบนรองเท้าส้นสูง แม้จะยังเดินขาไม่ตรง แต่ ซาราง ก็สามารถแสดงสีหน้าของนางแบบออกมาได้เป็นอย่างดีซาราง เผยว่าในตอนนี้เธอต้องเข้าคลาสเรียนทั้ง ฝึกเดิน, เต้น, การแสดง และการเป็นนางแบบ ช่วงซัมเมอร์เป็นเวลา 4 สัปดาห์แม้ว่าใบหน้าของ ซาราง จะถูกแซวว่าเป็นแฝดพ่อ แต่เมื่อถามว่าเธอเหมือนพ่อหรือแม่มากกว่ากัน หนูน้อยก็รีบตอบทันทีว่า “เหมือนแม่ค่ะ”ซาราง ยืนนันว่าเธออยากเดินตามรอยผู้เป็นแม่ในการเป็นนางแบบ โดยตอนนี้ในวัย 11 ปี เธอสูงถึง 154 ซม. และมีน้ำหนัก 34 กก. ซึ่งครูฝึกได้เผยว่า ซาราง มีความสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกับอายุ แต่น้ำหนักนั้นต่ำกว่ามาตรฐานเกินไปอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า แขน และ ขา ของ ซาราง ยาวมาก เนื่องจากตัวยืดเร็ว เพราะเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ซาราง สูงเพียง 147 ซม. นับได้ว่าสูงขึ้นถึง 7 ซม. ในเวลาเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะสูงยาวเข่าดีหุ่นนางแบบตามรอยแม่ แต่ ซาราง ก็ไม่ทิ้งความเป็นนักกีฬา เพราะเจ้าตัวยังเรียนต่อยมวยตามรอยผู้เป็นพ่อด้วย