“ยิปซี คีรติ” โพสต์ซึ้งครบ 5 ปีรู้จักว่าที่เจ้าบ่าว “นิโคลัส” แทบรอไม่ไหวที่จะถึงวันแต่งงานกับเธอ

เรียกว่าเป็นช่วงนับถอยหลังวันวิวาห์ของนักแสดงสาวหุ่นแซ่บกับแฟนหนุ่มชาวอังกฤษซึ่งจะมีขึ้นริมทะเลในวันที่ 24 ก.ย.2566 นี้ ทำเอาว่าที่เจ้าสาวออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆ ในวันพิเศษครบ 5 ปีที่ได้รู้ผู้จักฝ่ายชาย ด้วยคลิปเพลงและภาพสุดโรแมนติก พร้อมแคปชั่นสุดซึ้ง "5 years ago, “you” happened to me :)) .. thank you for a beautiful journey, love, romance, endless support, and friendship . A few days to our wedding .. can’t wait to marry you 🤍 love you ka" (5 ปีที่แล้ว “เธอ” กับฉัน :)) .. ขอบคุณสำหรับการเดินทางที่สวยงาม ความรัก ความโรแมนติก การสนับสนุนอันไม่มีที่สิ้นสุด และมิตรภาพ . อีกไม่กี่วันจะถึงงานแต่งงานของเรา .. แทบรอไม่ไหวที่จะแต่งงานกับคุณ 🤍 รักคุณนะ)ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจำนวนมาก