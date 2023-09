เอาใจชาววิว ลด 40% ทุกที่นั่งกับงาน Viu Scream Dates 2023 สำหรับสมาชิก Viu Premium เท่านั้น!

ชวนชาววิวมาหวีดศิลปินในดวงใจในงานเทศกาลงานกรี๊ด รวมแฟนมีตแห่งชาติ เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก วิว พรีเมี่ยมเท่านั้น ที่ล่าสุดจัดหนักจัดเต็มแจกโค้ดส่วนลดราคาบัตรถึง 40% พร้อมเปิดผังที่นั่งใหม่ ที่จะทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้นจากเดิมแบบจุกๆ บอกได้คำเดียวคุ้มกว่างานนี้ไม่มีอีกแล้วงานนี้จะทำให้ทุกวินาทีทั่วทั้งฮอลล์มีแต่เซอร์ไพรส์ จากศิลปินไทยและเกาหลี ในวันที่ 7 ตุลาคม นี้ ที่ศูนย์การค้า Union Mall พบกับ แฟนคอน พิเศษที่บินตรงจากเกาหลี แบบจัดเต็ม ทั้งโชว์พิเศษแบบที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายจาก จูวอน (Joo Won) นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ เจ้าของผลงานภาพยนตร์ และซีรีส์มากมาย อาทิ Good Doctor, Stealer: The Treasure Keeper และ มีทแอนด์กรี๊ดครั้งแรกในเมืองไทย ของ รยออุน (Ryeo Un) นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งหุ่นแซ่บ จากซีรีส์ 18 Again, The Secret Romantic Guesthouse อีกทั้งยังได้พบกับกองทัพนักแสดงแถวหน้า ที่พากรี๊ดกันสุดเสียงไปกับ ไบร์ท-วชิรวิชญ์, วิน-เมธวิน, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, ดิว-จิรวรรตน์, ออฟ-จุมพล, กัน-อรรถพันธ์ และ เต-ตะวัน, นิว-ฐิติภูมิ รวมถึงนักแสดงหนุ่มหน้าหวานมากความสามารถอย่าง ฟลุ้ค-ณธัช และที่ขาดไม่ได้กับสุดยอด T-POP แห่งยุคที่ขนไอดอลเจนใหม่มากันทั้ง เกิร์ลกรุ๊ป และ บอยแบนด์ อาทิ 4EVE,ATLAS, SIZZY, 4MIX และLYKNคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว! กดบัตรกันได้เลยที่ https://bit.ly/VSD2023 ติดตามอัพเดทข่าวสารได้ทาง Social Media: Viu Scream Dates Thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://m.me/viuscreamdatesth