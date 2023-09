ในตัวอย่างโผล่แค่ "วินาทีเดียว"! ลุ้น "แอมเบอร์ เฮิร์ด" จะมีบทแค่ไหนใน Aquaman 2

กลายเป็นประเด็นที่คนจับตามองกันมากที่สุดว่าดาราผู้อื้อฉาว แอมเบอร์​ เฮิร์ด จะปรากฏตัวในหนังมากน้อยแค่ไหนกันแค่ หลังเธอแพ้คดีระดับประวัติศาสตร์กับ จอห์นนี เดปป์ ขณะเดียวกันรายชื่อที่แฟนหนังรวมพลังเรียกร้องให้ผู้สร้างตัด แอมเบอร์ เฮิร์ด ออกจาก Aquaman and the Lost Kingdom "ทั้งหมด" ก็ทะลุถึง 4.6 ล้านรายชื่อแล้วแต่ในตัวอย่างเต็มอย่างเป็นทางการ มีภาพของเธอเพียงแค่วินาทีเดียว และน่าจะเป็นการบ่งบอกว่าเธอไม่น่าจะมีบทในหนังมากนักโดย เจมส์ วาน ผู้กำกับอธิบายเองว่า แอมเบอร์​ เฮิร์ด ไม่ได้ถูก "ตัดบทบาททิ้ง" แต่หนังไม่ได้ตั้งใจที่จะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครของเธออยู่แล้ว"ผมพูดมานานแล้วว่า Aquaman ภาคแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของ อาเธอร์ และ เมร่า เป็นหลัก ส่วนภาคต่อมุ่งเน้นไปที่ อาเธอร์ และ ออร์ม น้องชายของเขา เรียกได้ว่าตอนแรกเป็นหนังแอ็คชั่นผจญภัยโรแมนติกและตอนที่สองเป็นภาพยนตร์แอ็คชั่นผจญภัย พี่น้อง" วาน กล่าวจากข้อมูล Aquaman and the Lost Kingdom จะเล่าเรื่องราวที่ อาเธอร์ (อควาแมน) และน้องชายต่างมารดาของเขา ออร์ม ต้องรวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับตัวร้ายตัวเดิมอย่าง Black Manta ที่ได้อาวุธใหม่ เป็นตรีศูลสีดำทำให้เขาสามารถทำให้ควบคุมเทพเจ้าโบราณอันชั่วร้ายได้