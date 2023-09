“Road to Ultra Thailand” เตรียมขนดีเจระดับโลกขึ้นเวทีระเบิดความมัน!

ปลุกเร้าขั้นสุดมาปล่อยของถึงกรุงเทพฯ จะต้านยังไงไหว วันที่ 22 กันยายน นี้ เตรียมตัวกันเอาไว้ให้พร้อม เตรียมบัตรเข้ายานแม่กันเอาไว้ให้ดี เพราะเราจะพาทุกคนท่องไปยังจักรวาลแห่งดนตรีเต้นรำที่ก้าวเข้าสู่ Ultra Music Festivalไมอามี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นที่เป็นศูนย์รวมในการผลิตผลงานเพลงระดับโลกจากศิลปินหลากหลายเชื้อชาติมาอย่างยาวนาน ซึ่งก็รวมถึงดนตรีเต้นรำร่วมสมัยด้วยโดยมี Ultra Music Festival เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรี EDM (Electronic Dance Music) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและมีดีเจระดับแถวหน้าของโลกมาเปิดเพลงแดนซ์สุดมันให้ทุกคนได้เต้นกันยับตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย นอกจากนี้ทีมงานเบื้องหลังความสำเร็จของ Ultra Music Festival ก็ได้กระจายความสนุกไปทั่วโลกด้วยเทศกาลดนตรีย่อยอย่าง Road to Ultraขาแดนซ์สายปาร์ตี้ชาวไทยได้สัมผัสกับดนตรีเต้นรำร่วมสมัยหลากหลายสไตล์และแดนซ์กับฟลอร์แทบทรุดมาแล้วตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเป็นปีที่จัด Road to Ultra Thailand เป็นครั้งแรก ส่วนในปีนี้เทศกาลดนตรีย่อยของ Ultra Music Festival ได้คัมแบ็กหวนคืนกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 4 โดยคอนเซ็ปต์หลักของงานในการดึงเอาดีเจยอดฝีมือที่ทั้งเก่งและมีชื่อเสียงดังที่สุดในตอนนี้มาเปิดเพลงให้ฟลอร์สะเทือนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม โดย Road to Ultra Thailand ประจำปี 2023 จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนาในวันวันศุกร์ที่ 22 กันยายน นี้เมื่อครั้งปีแรกที่จัดงาน Road to Ultra ในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม ส่วนดีเจที่มาสร้างสีสันความมันก็มีทั้งดีเจชั้นนำและดีเจดาวรุ่งที่ผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีเต้นรำระดับโลกและท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน ส่วนในปีนี้ดีเจที่เป็นเฮดไลน์ของงานก็คือและซึ่งต่างก็เป็นดีเจที่ได้รับยอมรับในแถวหน้าของโลก ส่วนดีเจที่มาร่วมซัปพอร์ตความมันให้เต้นกันร่างแหลกเข้าไปอีกก็คือและดีเจชาวไทยที่ไปสร้างชื่อในเวทีระดับโลกมาแล้วอย่างและงานนี้เตรียมร่างและยานแม่ที่จะขึ้นกันเอาไว้ให้ดี เพราะฟลอร์งานแน่นปึ๊กพร้อมที่จะรองรับทุกสเต็ปการแดนซ์อันหนักหน่วงของทุกคนแน่นอนดีเจหนุ่มชาวเยอรมัน ที่เมื่อปีก่อนได้มาสร้างปรากฎการณ์ความล้ำความพีคของโชว์ให้คนไทยได้ถวายหัวใจเป็นสาวก เป็นเจ้าของเพลงฮิต Clarity (Featuring Foxes), Stay the Night (Featuring เฮย์เลย์ วิลเลียมส์ แห่งวง Paramore), I Want You to Know (Featuring เซเลนา โกเมซ), Break Free (Featuring เอเรียนา แกรนเด) และอีกหลายเพลงจะกลับมาเปิดเพลงแดนซ์ในแนว อิเล็กโทร เฮาส์ (Electro House), ฟิวเจอร์ เบส (Future Bass) และ แดนซ์ ป็อป (Dance Pop) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แฟนๆ ได้เคลิ้มและเต้นกันแบบนอนสต็อปไม่ได้พักร่างกันอีกครั้งในฐานะดีเจเฮดไลน์ โดย ZEDD เป็นทั้งดีเจและโปรดิวเซอร์ที่เคยคว้าพาเพลง Clarity คว้ารางวัลแกรมมี่มาแล้ว ส่วนลีลาและทักษะในการเปิดเพลงก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดีเจ EDM ตัวท็อปด้วยเช่นกันเป็นดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวนอร์เวย์ที่สวมหน้ากากเพื่อเพิ่มความลึกลับน่าค้นหาให้กับตัวเองจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้ว เขาเคยมาเปิดเพลงเต้นรำด้วยบีทที่หนักหน่วงจนแทบจะทุบแดนซ์ฟลอร์ในไทยให้แหลกเป็นจุญด้วยสไตล์ดนตรีในแนว แทรป (Trap) และ ฟิวเจอร์ เบส มาแล้ว กลับมาคราวนี้รับรองได้ว่าดีเจหนุ่มเจ้าของเพลงฮิตอย่าง Faded, Alone และ The Spectre ที่มียอดวิวใน YouTube มากกว่าพันล้านวิวจะมาทุบแดนฟลอร์และร่างของขาแดนซ์ทุกคนแบบไม่ยั้งแน่นอน ขอให้แฟนๆ เตรียมร่างกายมาให้พร้อมที่จะเต้นและรองรับจังหวะเพลงเต้นรำที่มิกซ์ได้โหดและมันของ อลัน วอล์คเกอร์ กันเอาไว้ให้ดีๆด้านดีเจหนุ่มชาวอเมริกันเจ้าของเพลงฮิต Feel Good, Body Back, Cry, Winnebago, You Were Loved (featuring OneRepublic), Woke Up in Love (Featuring Kygo, Calum Scott) และอีกมากมาย ก็จะกลับมาเปิดเพลงในแนว อิเล็กโทร เฮาส์ และ ฟิวเจอร์ เบส ที่มีเมโลดีที่ไพเราะจากเสียงกีตาร์และเปียโนอันเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเปิดให้แฟนๆ ได้เคลิบเคลิ้มและสนุกสนานไปกับบีทเท่ๆ กันอีกครั้งส่วนดีเจนานาชาติอีกสองคนที่จะมาเสริมทัพความมันให้กับงาน Road to Ultra Thailand ปีนี้ก็คือดีเจหนุ่มระดับแถวหน้าของวงการเพลง EDM ของประเทศแคนาดาและ MYKRIS เรสซิเดนดีเจหรือดีเจประจำงาน Road to Ultra ที่ขึ้นโชว์เปิดเพลงให้ขาแดนซ์เต้นกันแบบหยุดโลกมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกส่วนเป็นดีเจสาวชาวไทยที่นำเพลง EDM ในแบบฉบับของเธอเองไปหวดฟลอร์ให้แหลกมาแล้วในหลายประเทศทั่วเอเชีย ส่วนก็เป็นดีเจหนุ่มชาวไทยที่นำเพลงเต้นรำร่วมสมัยไปโชว์ทักษะการเปิดเพลงให้ชาวโลกได้รู้ว่าดีเจจากประเทศไทยก็มีดีไม่แพ้ดีเจต่างชาติ ซึ่งในปีนี้ทั้งคู่จะมาเปิดเพลงแบบเต็มเซ็ตให้ได้แดนซ์กันอย่างจุใจในประเทศตัวเองถ้าหากเป็นเมนูอาหาร รายชื่อดีเจที่กล่าวมานี้ยังเป็นแค่ออเดิร์ฟหรืออาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้น เพราะยังมีอาหารจานหลักหรือเมนคอร์สมาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันอีกมากมายตามแต่ลิ้นของใครจะชอบรสชาติแบบไหน ขอแนะนำให้นักชิมทุกคนเตรียมพร้อมร่างกายกันเอาไว้ให้ดีๆ เพราะงานนี้รับรองได้ว่าดีเจที่จะตามมาสมทบจะนำบีทและเพลงแดนซ์หลากหลายสไตล์มาให้เต้นกันยับแบบลืมเวลากันไปเลยแน่นอน #RTUThailand ข้อมูลเพิ่มเติม : https://thailand.roadtoultra.com/ และ https://www.facebook.com/Ultrathailand จับจองเป็นเจ้าของบัตรเข้างานไว้ให้ได้ที่ roadtoultra.com/thailand