"ฟรองซัวส์ โลลอนเนส์" โจรสลัดสุดโหด ต้นแบบตัวการ์ตูน "โซโร" (คลิป)

แม้จะเป็นเรื่องแต่ง แต่หลายตัวการ์ตูนในวันพีซของ อ.เออิจิโร โอดะ ก็มักจะมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับตัวของ "โซโร" เองที่ว่ากันว่าต้นแบบนั้นมาจากโจรสลัดชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษ 1660 อย่าง "ฟรองซัวส์ โลลอนเนส์" (François L'Olonais) เจ้าของฉายา "หายนะของชาวสเปน" นั่นเองตามประวัติของ ฟรองซัวส์ โลลอนเนส์ ใน The History of the Buccaneers of America ที่ถูกเขียนขึ้นในปี 1684 ระบุว่า แต่เดิมเขามีชื่อว่า ฌ็อง ดาวีด เนา (Jean David Nau) เกิดในช่วงปี 1630-1635 ที่เมืองเลส์ซาบล์ ดู โลลอน (Les Sables d'Olonne) เมืองติดทะเลในจังหวัดว็องเด (Vendée) ของฝรั่งเศสด้วยความที่ครอบครัวยากจน ในวัยเด็ก ฌ็อง ดาวีด เนา จึงถูกขายไปเป็นทาสอยู่บนเกาะมาร์ตินีก (Martinique) อาณานิคมฝรั่งเศสในทะเลแคริบเบียนผลจากการถูกกดขี่อย่างหนักทำให้หลังจากได้รับอิสรภาพในปีค.ศ.1660 ฌ็อง ดาวีด เนา จึงตัดสินใจไปอยู่กับเรือโจรสลัด เริ่มจากกะลาสีไต่เต้าจนกลายเป็นกัปตันกองเรือโจรสลัดที่มีลูกเรือนับร้อย พร้อมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น ฟรองซัวส์ โลลอนเนส์ ที่หมายถึง ฟรองซัวส์ชายผู้มาจากโลลอนซึ่งชื่อเมืองบ้านเกิดของเขาหลังตระออกปล้นเรือสินค้า-เรือค้าทาส อยู่ได้ประมาณ 1 - 2 ปี เรือของโลลอนเนส์ก็ถูกทหารสเปนจู่โจมจนอัปปางใกล้เมือง Campeche ในเม็กซิโก โลลอนเนส์กับลูกเรือบางส่วนหนีรอดมาได้ ขณะที่ส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายเรียบ และนั่นเองที่ทำให้เขาผูกใจเจ็บชาวสเปนเป็นอย่างมากหลังหนีมายังเกาะทอร์ทูกาได้ไม่นาน เขาและลูกเรือก็ได้จับตัวประกันในเมืองพร้อมเรียกร้องค่าไถ่จากผู้ปกครองชาวสเปน ตอนนั้นทางการได้ส่งทหารเข้าไปหวังจะสังหารโลลอนเนส์และลูกน้อง แต่สุดท้ายก็ถูกเขาจับกุมและตัดศีรษะลูกเรือทั้งลำ ยกเว้นคนเดียวที่เขาไว้ชีวิตเพื่อส่งข้อความมาบอกว่า "ต่อจากนี้ไปข้าจะไม่แบ่งส่วนใด ให้คนสเปนคนไหนอีกแล้ว"หนึ่งในวีรกรรมของ โลลอนเนส์ เกิดขึ้นในปี 1666 เมื่อเขาได้ร่วมมือกับโจรสลัดชื่อ Michel le Basque พากองเรือ 8 ลำ และลูกเรือโจรสลัด 440 คน ล่องเรือจากทอร์ทูกาเพื่อยกพลขึ้นปล้นที่เมือง มาราไคโบ (Maracaibo)ในเวเนซุเอลาที่มีป้อมปราการซานคาร์ลอสเดลาบาร์รา ป้อมปราการรูปดาวที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งแห่งหนึ่ง โดยสามารถยึดปืนใหญ่ของป้อมและทำลายกำแพงป้องกันในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตลอดระยะเวลา 2 เดือน โลลอนเนส์และลูกน้องได้จับชาวบ้านในมาราไคโบมาทรมานด้วยการเฉือนเนื้อด้วยดาบและเผาทั้งเป็นเพื่อให้บอกที่ซ่อนสมบัติ พร้อมออกปล้นสะดม เผาเมืองจากนั้นพากันย้ายไปซานอันโตนิโอ เด ยิบรอลตาร์บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบมาราไกโบ ทำการสังหารทหาร 500 นายในกองทหารรักษาการณ์ของยิบรอลตาร์และยึดเมืองเพื่อเรียกค่าไถ่ จนได้ทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้ง อัญมณี เครื่องเงิน ผ้าไหม กระทั่งชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วในเรื่องของความโหดร้ายและเป็นที่มาของฉายาที่ว่า "หายนะของชาวสเปน"ปี 1667 โลลอนเนส์พาลูกน้องกว่า 700 คน เข้าโจมตีพื้นที่ชายฝั่งของอ่าวฮอนดูรัส และถูกทหารสเปนกลุ่มใหญ่และชนพื้นเมืองซุ่มโจมตีระหว่างทางไปซานเปรโด ทว่าเขาหนีรอดได้อย่างหวุดหวิด โดยมีเรื่องเล่าว่าเขาได้จับชาวสเปนได้ 2 คน พร้อมผ่าหน้าอกของหนึ่งในนั้น ฉีกหัวใจออก แล้วกัดและแทะมันต่อหน้าชายอีกคนอย่างไรก็ตามจุดจบของโจรสลัดชื่อจอมโหดก็มาถึงจนได้ในปี 1669 เมื่อเขาถูกไล่ล่าจากกลุ่มทหารสเปนจากซานเปรโดจนต้องล่าถอยก่อนเรือจะไปติดสันดอนบนหมู่เกาะเพิร์ลคีย์ในนิการากัวเขาต้องพาลูกน้องหนีเข้าไปในแผ่นดินผ่านเมืองต่างๆ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน สุดท้ายก็ถูกจับตัวได้โดยชาวพื้นเมืองในจังหวัดดาเรียนของปานามาว่ากันว่าความตายของเขานั้นช่างน่าสยดสยองยิ่งนักโดยคำบอกเล่าจากลูกเรือที่รอดชีวิตระบุว่าชาวพื้นเมืองได้ฉีกร่าง โลลอนเนส์ เป็นชิ้นๆ ทั้งเป็น โยนเข้าไปในกองไฟ ก่อนเอาขี้เถ้ากระดูกของเขาโปรยไปในอากาศเพื่อไม่ต้องการให้มีร่องรอยหรือความทรงจำของชายที่ได้ชื่อโหดเหี้ยมคนนี้เหลืออยู่ในโลกนี้แต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ว่าทำไมโจรสลัดจอมโหดคนนี้ถึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของตัวการ์ตูนอย่าง "โซโร" นั้นก็เป็นการอ้างจากคำพูดของ อ.เออิจิโร โอดะ ที่เคยระบุว่านามสกุลของ "โซโร" อย่าง "โรโรโนอา" (Roronoa) เป็นการเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากชื่อภาษาฝรั่งเศส L'Olonais นั่นเอง