งานดีมีคุณค่า "แพท" ร่วมมหกรรม "โอกาส Open House : สร้างโอกาสการศึกษา เปิดเส้นทางชีวิตใหม่"

เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดงานเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนภายใต้ความดูแลของกรมพินิจฯ ได้แสดงศักยภาพ และความสามารถตามความถนัดความสนใจ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญถึง "โอกาส" ทั้งด้านการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชน ที่เตรียมพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีเมื่อกลับคืนสู่สังคม และไม่หวนมากระทำผิดซ้ำโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กันยายน 2566อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกล่าวเปิดงานซึ่ง พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ความตอนหนึ่งว่า "กรมพินิจฯ ได้กำหนดนโยบายให้กับทุกหน่วยว่าสามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท ตัวตน และความสามารถของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมตามแนวทางของการจัดการศึกษาทางเลือกได้ โดยดำเนินการคู่ขนานไปกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบอื่นๆ เปลี่ยนสถานควบคุมเป็น Community of Learning และใช้โอกาสของวันเวลาภายในเป็นพื้นที่ฝึกกระบวนการเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีตัดสินใจแบบใหม่ รวมถึงเปลี่ยนบทบาทของบุคลากรที่เป็นครู ให้กลายเป็นที่มีความเชื่อมั่นและให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ปล่อยพลังและความสามารถในตนเองออกมา รวมถึงคอยเติม เสริม แก้ไข ในสิ่งที่เด็กและเยาวชนต้องการ "ครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน บรรยาการเปลี่ยน"ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 1,958 คน ได้กลับสู่การศึกษาอีกครั้งด้วยการศึกษาทางเลือกในรูปแบบศูนย์การเรียน ที่ร่วมกับกสศ. และสามารถเรียนจบการศึกษาแล้ว 685 คน ขณะที่ตัวเลขการกระทำผิดซ้ำในปีแรกของเด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 22.33 ในปี 2563 ร้อยละ 19.66 ในปี 2564 และร้อยละ 15.78 ในปี 2565ดังนั้นงานในวันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง "โอกาส" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของเด็กและเยาวชน ขอบคุณทุกเครือข่ายที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของกรมพินิจฯ รวมถึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ในการหล่อหลอม และพัฒนา พร้อมทั้งเชื่อว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีความสามารถ เหมาะกับโอกาสที่จะได้เติบโตอย่างมีคุณค่า คุณภาพ และมีทักษะติดตัวจากนั้นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า "จากข้อมูลกรมพินิจฯ ชี้ว่า เกินกว่าครึ่งของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อแม่แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างโอกาสให้เขาแทนที่จะตัดสินพวกเขา เด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพ ไม่ว่าจะกำลังเผชิญกับปัญหาใดก็ตาม ระบบการศึกษาต้องสร้างโอกาสและไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลัง กสศ. จึงริเริ่ม โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับกรมพินิจฯ มูลนิธิปัญญากัลป์ มูลนิธิซีวายเอฟ และเครือข่ายศูนย์การเรียนอีก 6 แห่ง เพื่อเป็นโอกาสใหม่ทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต คืนคนคุณภาพสู่สังคม เรามุ่งให้การศึกษาเป็นทั้งเกราะป้องกัน และเป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่ถูกปฏิเสธจากชั้นเรียนในระบบโรงเรียน ส่วนใหญ่ออกกลางคัน ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจำนวนมากไม่สามารถกลับมาเรียนต่อได้ทั้งในระบบโรงเรียนและกศน. หรือ สกร.ตามกฎหมายใหม่ เป็นกลุ่มที่มีทักษะพิเศษในการเรียนแบบปฏิบัติการ กสศ. จึงสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์การเรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถเทียบโอนประสบการณ์เพื่อแปลงเป็นหน่วยกิต และเข้าศึกษาต่อเนื่องตามระดับชั้นที่เรียนค้างไว้ สามารถออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนรายคน เรียนรู้แบบโครงงานฐานอาชีพ และเรียนจากประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) ร่วมกับสถานประกอบการ ได้ฝึกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด รวมถึงพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ควบคู่กับการส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมนอกจากนี้กำลังพัฒนาให้เกิด "ชุมชนโอบอุ้มคุ้มครองเด็ก" ทำงานร่วมกันระหว่าง นักสังคมสงเคราะห์ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ไม่กระทำผิดซ้ำอีกซึ่งการจะทำให้การศึกษาทะลุฝ่ากำแพงหนาทึบและปิดสนิทเข้าไปได้ เป็นโจทย์ที่ยากด้วยข้อจำกัดนานัปการ ดังนั้นต้องมีความร่วมมือ มีนวัตกรรมที่เหมาะสมและทรงพลัง เพื่อให้การศึกษาเข้าไปทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงเด็กๆ ให้กลับมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และไม่ใช่แค่การศึกษา แต่ต้องมีกระบวนการที่ครอบคลุมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ เพื่อรู้เท่าทันความซับซ้อนในสังคม มีการดูแลติดตามต่อเนื่องหลังกลับออกไปใช้ชีวิต เพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆ ทุกคน จะพบที่ทางของตนในสังคม ไม่เวียนซ้ำกลับไปที่จุดเดิมอีก"สำหรับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วยวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ชั้น 1 (Indoor zone) โซนร้านไอศกรีมร้านไอศกรีมที่จะเติมโอกาสให้ชีวิต รวมมิตรการศึกษาให้กับคุณ โดยสามารถออกแบบทางเลือกทางการศึกษา ผ่านรสชาติของไอศกรีม และ Toppingวันที่ 9 กันยายน 2566 ชั้น 1 (Outdoor zone) โซนกิจกรรมการแข่งขันทักษะดนตรีรอบชิงชนะเลิศของเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ทั้งนี้มีมินิคอนเสิร์ตจากรองชนะเลิศจากการประกวดรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เสียงจริง ตัวจริง ปีที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ เสียงจริง ตัวจริง ปีที่ 3ชั้น 1 (Indoor zone) โซนกิจกรรมที่ 2 สาธิตการทำอาหารกับเมนูสุดพิเศษจากและเชฟเยาวชน อดีตเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนเองรัก และสาธิตการชงกาแฟโดยบาริสต้าเยาวชน จากร้านเบลลินี่ เบค แอนด์ บรู (Bellinee's Bake & Brew)ชั้น 2 (Hall 1) กิจกรรมห้องเปิดโอกาส Talk Eventกับแขกคนพิเศษทั้ง 5 ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5,นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา และพนักงานบริการภาคพื้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และกิจกรรมชวนดูหนังตั้งวงคุยกับ กสศ. และ doc clubวันที่ 10 กันยายน 2566 ชั้น 1 (Indoor zone) กิจกรรม Right To Play Thailand Rise & Shine ปล่อยของประลองอาชีพ โดยพบกันสินค้าและบริการ จากเยาวชนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเยาวชนจากชุมชนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยชั้น 2 Hall 2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (Juvenile Skills Competition 2023) ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะใน 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการขายของออนไลน์, กิจกรรมแผนธุรกิจร้านเครื่องดื่ม และกิจกรรมการออกแบบเกม RPG Makerและเซอร์ไพรส์ ด้วยกิจกรรมโดยได้รับเกียรติจาก "เอก เอกชัย วรรณแก้ว" ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และ "โกบอยครัช" ธนวัฒน์ ชาวสมุทร นักธุรกิจและ YouTuber ชื่อดัง มาร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน ต่อจากนั้นปิดท้ายงานด้วยการแสดงดนตรีของน้องๆซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจากเวที DJOP Music Contest 2023 โดยงานดังกล่าวมีทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง