THE KLINIQUE คว้ารางวัลใหญ่ Ulthera Lifting ระดับนานาชาติ แซงเกาหลี-ไต้หวัน

ที่สุดของความภาคภูมิใจของทีมแพทย์ไทย THE KLINIQUE รับรางวัล Ultherapy@Control Unit - Highest Achievement Regional APAC Awards - Category A Winner รางวัลใหญ่ที่สุดแห่งวงการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วย Ulthera SPT+ ในระดับเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชนะเกาหลี-ไต้หวันTHE KLINIQUE คลินิกเสริมความงานระดับไฮเอนด์ ผู้นำนวัตกรรมยกกระชับ ปรับรูปหน้าและลดริ้วรอย อันดับ 1 ด้วยรางวัลการันตีระดับเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดก็ได้สร้างชื่ออีก ด้วยการคว้ารางวัล Ultherapy@Control Unit - Highest Achievement Regional APAC Awards - Category A Winner จากงาน Golden Record Award โดย MERZ Aesthetics ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่แห่งวงการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วย Ulthera SPT+ จากคลินิกทั่วภูมิภาคเอเชียกว่า 10ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม นับเป็นการรับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้วสำหรับ THE KLINIQUE นั้นดูแลการยกกระชับปรับรูปหน้าให้ลูกค้ามามากกว่า 10 ปี กว่า 40 สาขา ด้วยความมั่นใจจากการใช้เครื่องแท้และเทคนิคการยกกระชับด้วย Ulthera SPT+ นวัตกรรมการยกกระชับไม่ต้องผ่าตัด ของแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้วยนวัตกรรมยกกระชับและปรับรูปหน้าที่ดีที่สุด เพื่อช่วยคลายความกังวลใจในเรื่องผิวหย่อนคล้อย ขาดความยืดหยุ่น ดูไม่กระชับ โดยลูกค้าทุกเคสที่ได้สัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวพรรณกับโปรแกรม Ulthera SPT+ ต่างพบกับผลลัพธ์รูปหน้าที่ดูเรียว กรอบหน้าชัดเจน ควบคู่การฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้มีความแข็งแรงขึ้น ทำให้ได้รับความไว้วางจากดาราเซเลบริตี้ คนดัง นักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยเข้ามาใช้บริการการได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของวงการแพทย์ไทย ที่ THE KLINIQUE ตัวแทนคลินิกความงามของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ นำพาการยกกระชับปรับรูปหน้าเทคนิคพิเศษเฉพาะที่คิดค้นโดยทีมแพทย์ ด้วย Ulthera SPT+ แซงหน้าประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความงามอย่างเกาหลีใต้และไต้หวันมาได้โดยรางวัลนี้จะจัดงานมอบรางวัลขึ้นที่ Capella Hotel Bangkok โดย Bob Rhatigan, CEO บริษัท Merz Aesthetics ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Ultherapy System ทั่วโลก สอยถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ THE KLINIQUE ทั้ง 30 สาขาทั่วประเทศได้ www.theklinique.com https://www.facebook.com/TheKliniqueMedicalClinic/