จับหัวใจคุณไว้ให้ดี มาลุ้นระทึก เสี่ยงตายไปพร้อมกัน ใน “THE SPY GONE NORTH”

เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์จากแดนกิมจิที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ และยังกวาดรางวัลจากเวทีใหญ่ ๆ มาอีกเพียบ สำหรับ "THE SPY GONE NORTH" (สายลับข้ามแดน) จากฝีมือผู้กำกับมือฉมังอย่าง ยุน จอง บิน นำแสดงโดย อีซองมิน, ฮวางจองมิน, โจ จิน วูง และ จู จีฮุน"THE SPY GONE NORTH" (สายลับข้ามแดน) ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง เรื่องของทหารเกาหลีใต้ พัคซอกยอง (รับบทโดย ฮวางจองมิน) ถูก ชเวฮักซอง (รับบทโดย โจ จิน วูง) หัวหน้าข่าวกรอง ส่งไปสอดแนมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ ซึ่งใช้ชื่อโค้ดลับว่า Black Venus งานนี้ เขาต้องงัดทุกกลเม็ดที่มีออกมา เพื่อนค้นหาความจริงให้ได้ ภายใต้ความเสี่ยงจากเหล่าอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยราชการผู้บ้าอำนาจ ต้องมาลุ้นกันว่า พวกเขาจะ "รอด" หรือ "ร่วง" และผ่านบททดสอบต่าง ๆ ได้หรือไม่แต่ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่ได้อยู่แค่บทเท่านั้น ในเรื่องของฝีไม้ลายมือของนักแสดงทุกคนที่ฝากเอาไว้ พูดได้คำเดียวว่า "คุ้ม" เหมาะสมกับรางวัล Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 55 ไม่ว่าจะเป็น รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอย่าง อีซองมิน งานนี้แฟนภาพยนตร์แนวสืบสวน สอบสวน ไม่ควรพลาดสามารถติดตามชม THE SPY GONE NORTH" (สายลับข้ามแดน) ได้ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Film Asia (116, 237)