ผมจะสู้ “เนท My Mate Nate” เป็นตัวแทนคนไทย ขึ้นชกมวยประเทศอังกฤษรอบที่ 2 ครั้งนี้ ฟิตซ้อมอย่างหนักเป้าหมายคือ คว้าชัยชนะให้กับชาวไทย

ถึงแม้จะมีสายเลือดอเมริกันแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มองประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 เลยก็ว่าได้ สำหรับ ยูทูบเบอร์ดัง My Mate Nate หรือ เนท นาธาน บาร์ทลิ่ง ล่าสุดได้กำหนดขึ้นชกขึ้นชกบนเวที influencer boxing ที่ประเทศอังกฤษ รอบที่สองเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับประกาศตัวคู่ชกเป็นดาราดังทีสุดใน บราซิล เขาชื่อ Whinderssonผู้ติดตามใน ยูทูปกว่า 44 ล้าน และในอินสตราแกรมเกือบ 60 ล้านฟอลสำหรับในการขึ้นชกรอบนี้ เนท My Mate Nate ได้ซุ่มฟิตซ้อมอย่างหนักหน่วง เพื่อเป็นตัวแทนคนไทย ขึ้นชกมวยบนเวที influencer boxing เพราะเป้าหมายของเขา คือ คว้าชัยขนะให้กับชาวไทยเท่านั้น“ สำหรับการขึ้นชกครั้งนี้ผม MyMateNate from Thailand ถึงแม้ผมจะเป็น American 100% แต่ผมภูมิใจจริงๆ ที่ได้เป็นตัวแทนชื่อประเทศไทยในการแข่งครั้งนี้ ไทยคือประเทศที่ เป็นบ้านของผม ผมมีคนรักที่นี้ มีทีมงาน มีบริษัท และผมเริ่มสร้างตัวก็มาจากประเทศไทย ผมมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับ 13 ล้านคน ที่เชียร์ผมและอยู่ข้างๆ ผมเสมอมาตลอด รวมถึงแฟนน้องเอวาคนสวยของผม ที่อยู่ข้างๆ ผมเสมอ ตอนนี้ประเทศไทยคือบ้านของผม นี่คือปีที่ 11 ที่ผมอยู่ไทย เท่ากับครึ่งหนึ่งของชีวิตของผมแล้วจริงๆ ผมโชคดีและรักประเทศไทยเป้าหมายครั้งนี้ในวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผมขึ้นชก ผมจะสู้เพื่อคว้าชัยขนะให้กับชาวไทยครับ “