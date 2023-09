“จอย รินลณี” หวั่น!! กลัวเป็นอัลไซเมอร์ เตือนเหตุความจำหลงลืมต้องควรระวัง

อัลไซเมอร์อีกหนึ่งโรคที่ใกล้ตัวทุกคน ล่าสุดนักแสดงสาว จอย รินลณี ศรีเพ็ญ เผยตัวเองบางทีความจำมีช่วงหลง ๆ ลืม ๆ บางครั้งจำบทไม่ได้ กลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ หวั่นกลัวเป็นอัลไซเมอร์ 2 พิธีกร ก้อง-ปิยะ และ ได๋-ไดอาน่า เลยไม่รอช้าอาสาพาสาวจอยรีบไปปรึกษากับ แพทย์หญิงอาทิตา ชูหลำ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัญชิสา คุณาวุฒิ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์กันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พาไปหาคำตอบถึงที่มาและสาเหตุของการเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างละเอียด และการปรับตัวผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างถูกวิธี พร้อมพาไปอัพเดทเทคโนโลยีวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมด้วยสารเภสัชรังสี ซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจอัลไซเมอร์ได้ด้วยเครื่องเพทสแกน ปิดท้ายมาร่วมกันออกกำลังสมองแบบง่ายๆ เพื่อให้ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ กับนักจิตวิทยาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน นี้ เปิดหน้าจอช่อง 3 กด 33 เวลา 06.55-07.20 ออกกำลังกายสมอง ดูแลสุขภาพไปกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ในรายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่า อย่าลืมติด #AreYouOkสบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...#AreYouOkสบายดีหรือเปล่าxCRA #AreYouOK #สบายดีหรือเปล่า#อัลไซเมอร์ #เพทสแกน #จอยริลลณี #ดูทีวีกด33 #CRAChulabhornChannel#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต