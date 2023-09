ATK “เออัยย์-แตม-เคนนี่” ส่งเพลงสำหรับคนคลั่งรัก “ยอมแค่เธอ” (Loser) ในสไตล์ T-Hop เท่ๆ

กลับมาแล้ว! พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ “ยอมแค่เธอ” (Loser) ให้ทุกคนได้ฟังกันในเพลงสไตล์ T-Hop พร้อมเนื้อหาของเพลงที่จี๊ดโดนใจคนคลั่งรัก ยอมแพ้แค่เธอแน่นอน ครั้งนี้มาพร้อมกับเพลงสไตล์ T-Hop ที่มีความเป็น T-Pop กับ Hip Hop ผสมผสานอย่างลงตัว เพลงนี้มีทั้งเมโลดี้แบบไทยเดิมเพราะๆ และการแร็ปสนุกๆ รับรองเลยว่าใครได้ฟังเพลงนี้ จะฟังเพลินจนไม่รู้ตัว...ว่าเพลงจบตอนไหนเลยทีเดียวอยากชวนทุกคนมาชม MVบอกเลยว่า รอบนี้ ATK มาในตีมชาวแก๊งที่ทั้งเท่ หล่อ สวย จัดเต็มกันสุดๆ และ MV ยังมาในแบบเกมต่อสู้ ที่ต้องท้าดวลกับทั้งซูโม่ ดวลกีตาร์ ดวลหมัด แอบสปอยล์ว่า...มีคนแพ้เธอ เพราะยอมแค่เธอเข้าเต็มๆ เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับชาวแก๊ง “ATK” ใน MV “ยอมแค่เธอ” (Loser) รู้คำตอบพร้อมกันได้แล้วที่ YouTube ช่อง Club After Classเออัยย์ แตมและเคนนี่ ศิลปินวง ATK ฝากบอกกับเรามาว่า…ติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของ ATK, BowImm, Slow Sundae, Fairy Dolls, Minnie CAC และ Nine CAC ศิลปินจาก Club After Class ทั้ง 6 เบอร์ได้ทางYouTube: Club After Class https://youtu.be/WD7C_BXrV4E?si=pLE0oNVTMtpz0ZiF Tiktok & Twitter: clubafterclassFacebook & Instagram: clubafterclassmusicพร้อมฟังเพลงทั้งหมดได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง อาทิ Spotify, Apple Music และอื่นๆ