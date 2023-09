เรื่องถึงสภาเม็กซิโก! เชื่อศพโบราณอายุพันปีคือร่าง "มนุษย์ต่าวดาว" หน้าตาคล้าย "อีที"

“นี่เป็นครั้งแรกที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกถูกพบในลักษณะนี้ และผมคิดว่ามีการตรวจสอบกับตัวอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อื่นในโลกของเรา” ไฮเม่ เมาสัน กล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติ ภายใต้คำสาบาน พร้อมกล่าวอย่างมั่นใจว่าจักรวาลนี้ "ไม่ได้มีอยู่แค่เรา"ศพสิ่งมีชีวิตรูปร่างเล็ก ๆ นอนอยู่ในกล่องสองกล่อง น่าจะมีอายุประมาณ 1,000 ปี ตามการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติของเม็กซิโก เขากล่าวศพถูกเก็บกู้ใต้ดินในเปรูเมื่อปี 2560 และพบว่าถูกห่อหุ้มด้วยสาหร่าย ซึ่งช่วยรักษาพวกมันไว้ซึ่งร่างเหล่านี้ดูคล้ายกับตัวละคร E.T. ในหนัง E.T. the Extra-Terrestrial มนุษย์ต่างดาวในหนังคลาสสิกของ สตีเฟน สปีลเบิร์ก อย่างปฏิเสธไม่ได้ ทั้งหัวที่มีขนาดใหญ่ มีสามนิ้วต่อมือ และแขนขาที่ยาวและผอม“พวกนี้ไม่ใช่มัมมี่” เมาสัน กล่าว “สิ่งเหล่านี้เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ซึ่งไม่ได้รับการปรุงแต่งใด”ซากศพของสิ่งมีชีวิตที่หลายคนเชื่อว่า “ไม่ใช่มนุษย์” ถูกจัดแสดงในระหว่างการบรรยายสรุปเกี่ยวกับวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อหรือยูเอฟโอ ที่ทำเนียบสภานิติบัญญัติซาน ลาซาโร ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เมื่อวันอังคารการพิจารณาเรื่องดังกล่าสในสภา ถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่ประเด็นเกี่ยวกับ UAP (Unidentified flying object) หรือ "ปรากฏการณ์ทางอากาศที่บ่งชัดไม่ได้" หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเดิม UFO หรือ "วัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อ"เขาเสริมว่าร่างทั้ง 2 ถูกพบเป็นฟอสซิลในเหมืองในเมืองกุสโก ประเทศเปรู ในชั้นดินเบา หรือ สาหร่ายแพลงก์ตอนพืชโบราณ ซึ่งตามรายงานนักวิทยาศาสตร์ชาวเม็กซิกันระบุว่า DNA ของตัวอย่างมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์นั้น “ไม่ทราบที่มา” และตัวอย่างชิ้นหนึ่งดูเหมือนมีไข่หรือรังไข่อยู่ข้างใน ในขณะที่อีกชิ้นหนึ่งมีการฝังโลหะหายาก เช่น ออสเมียมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังอ้างอิงความเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชและแพทย์ทหาร โฮเซ่ เดอ เฮซุส ซัลเซ เบนิเต ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีสมองและตาที่ใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการค้นพบศพโบราณที่ดูมีรูปร่างแตกต่างจากมนุษย์โดยท่ัวไป จนกลายเป็นที่ถกเถียงว่าอาจจะเป็นหลักฐานของการมาเยือนของมนุษย์ต่าวดาว โดยในปี 2017 ก็เคยมีกาารพบมัมมี่คล้ายกันนี้ที่เปรูเช่นเดียวกัน แม้นักวิทยาศาสตร์จะยืนยันว่าเป็นมัมมี่ของมนุษย์ก็ตามประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่ขบขัน และเยาะเย้ยในประเทศเม็กซิโกอย่างหนักในขณะนี้ และหลายคนมองว่าเรื่องไร้สาระแบบนี้ไม่ควรจะไปถึงสภา นอกจากนี้หลายคนยังบอกว่ามัมมี่ดังกล่าวนั้นมีความคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวในหนังเรื่อง "อี.ที. เพื่อนรัก" ภาพยนตร์ไซไฟ-แฟนตาซี ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2525 ผลงานกำกับลำดับที่ 5 ของ "สตีเวน สปีลเบิร์ก" อีกด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเม็กซิโก อันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สนใจในสิ่งแปลกประหลาด เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เขาอ้างว่าเขามีหลักฐานรูปถ่ายของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายเอลฟ์ ซึ่งทำให้อินเทอร์เน็ตวิจารณ์กันใหญ่โต“ทุกสิ่งเป็นสิ่งลึกลับ” อันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ กล่าวถึงสิ่งที่เขาเห็น โดยแชร์รูปภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาเรืองแสงที่เกาะอยู่บนต้นไม้ทางออนไลน์ เขาบอกว่ามันเป็น alux — ตัวซุกซนในตำนานของชาวมายาเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการสอบสวนยูเอฟโอและชีวิตมนุษย์ต่างดาวอย่างจริงจัง สำนักงานแห่งหนึ่งในกระทรวงกลาโหมที่จัดตั้งขึ้นในปี 2565 ได้ตรวจสอบรายงานวัตถุที่ไม่ระบุชื่อ และระบุว่าส่วนใหญ่สิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็น "จานบิน" มักจะเป็นสิ่งของที่ “ปกติธรรมดา” เช่น โดรน ลูกโป่ง และถุงพลาสติก เท่านั้น