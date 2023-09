มัวแต่โทษคนอื่น! “อาร์ต พศุตม์” โพสต์ลอยๆ หลัง “หมอก้อง” ยอมรับอาจเป็นพระเอก ก. แทงข้างหลังเพื่อน!

เมื่อวาน (12 ก.ย.66)ออกยอมรับว่าอาจจะเป็นตน ที่พูดถึงว่าถูกเพื่อนอักษรย่อ ก.ไก่ ปากไม่ดีแทงข้างหลัง ซึ่ง หมอก้อง เผยว่าเป็นเรื่องราว 10 ปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เคลียร์กัน หาก อาร์ตข้องใจก็สามารถยกหูหาตนได้ไม่ต้องรอจนถึงวันนี้ โดยเป็นความเข้าใจผิดที่มาจากบุคคลที่สาม ถือเสียว่าเป็นกรรมที่ต้องมาเจอร่วมกันล่าสุดวันนี้ (13 ก.ย.66) อาร์ต พศุตม์ ก็ได้ออกมาโพสต์โซเชียลลอยๆ ข้อความยาวเหยียด ในประเด็นที่ว่า… “ถ้ามัวแต่โทษคนอื่นแล้วเมื่อไรถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเอง “ยอมรับ แก้ไข พัฒนา”“ก็อปมาครับอ่านแล้วชอบแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็น'ความผิดพลาด'ของตัวเองWe are quick to see others faults,but are blind to our own.เรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว แต่กลับทำเป็นมองไม่เห็น เมื่อเป็นความผิดของตนเองคล้ายกับสำนวนที่ว่า****'ความผิดคนอื่นเท่าภูเขา..ความผิดตัวเราเท่าเส้นผมคนที่ชอบโทษคนอื่น หรือชอบโทษเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ลึกๆ แล้วเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอ อีโก้สูงเพราะความจริงแล้วการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ ล้วนมาจากการกระทำของเรา การกระทำของคนอื่นและปัจจัยต่างๆ อีกมากมาย ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ มันไม่ได้เกิดจากเราหรือใครเพียงคนเดียว แต่พวกเขาก็เลือกที่จะมองข้าม 'ความผิดพลาดของตัวเอง' แล้วไปเพ่งโทษที่คนอื่นแทน เพราะมันง่ายนอกจากจะเป็นการผลักความรับผิดชอบไปแล้ว ยังทำให้เขารู้สึกผิดต่อตัวเองน้อยลงอีกด้วยหลายครั้งที่เรารู้สึกโกรธมากเมื่อโดนคนอื่นเอาเปรียบ แต่พอเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเอง กลับรู้สึกเฉยๆ แล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซะงั้น เพราะลึกๆ ในใจของเราก็แอบเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ทำให้บางทีเราก็มองความผิดของตัวเองเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่ได้บอกว่าให้เอาแต่โทษตัวเอง หรือก่นด่าตัวเองช้ำๆ เมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดนะเพราะแบบนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกัน นอกจากจะทำให้รู้สึกแย่ไปกว่าเก่า แต่อยากให้ ย้อนมองการกระทำของตัวเองดูบ้าง ลองหาสาเหตุว่าการกระทำอะไรของเราที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้น? เราต้องกล้าพอที่จะยอมรับความจริง กล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง กล้าที่จะขอโทษออกไปอย่างจริงใจแล้วแก้ไขให้มันถูกต้อง ทุกคนล้วนมีเหตุผลมาซัปพอร์ตการกระทำของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นเรื่องปัจเจกสิ่งที่สำคัญกว่าเหตุผลในการลงมือทำก็คือ มันเกิดผลกระทบอะไรจากการกระทำนั้นมากกว่า เพราะเหตุผลที่เราทำมันอาจจะดีสำหรับเรา แต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้ไง ดังนั้นควรมองเรื่องส่วนรวมเป็นหลักก่อน พยายามลดอีโก้ของตัวเองลงบ้าง เราจะไม่มีวันพัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าได้เลย ถ้าไม่สามารถยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้สิ่งสำคัญคือ 'เราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้' เราทำได้แค่ตระหนักรู้แล้วแก้ไขที่ตัวเองแทน ถ้าการกระทำของคนอื่นมันเป็นพิษต่อเรามากๆ ก็คงต้องพยายามถอยห่างออกมา- เลิกกล่าวโทษคนอื่น- เลิกโทษสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอย่างใจหวัง- เลิกโทษดินฟ้าอากาศหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้- เลิกโทษตัวเองแล้วมาหาทางแก้ไข&พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกันเถอะ ทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดของเราทั้งนั้น“