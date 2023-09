เรียกว่าทำเอานิวยอร์กหวานหยดมดขึ้นกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียว สำหรับพระเอกหล่อและแฟนสาวนางเอกคนสวยซึ่งล่าสุดควงคู่กันไปชมแฟชั่นที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมออกมาปล่อยภาพสวีตหวานแฟชั่นสุดเจิดให้แฟนคลับได้วี้ดวิ่วฟินกันสนั่นผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวหลังจากก่อนหน้าทั้งสองลงแฟชั่นคู่กลางสนามบินพร้อมแคปชั่น “Ready to go with #COSThailandร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่นิวยอร์ก see you on tuesday!!,และเจอกันที่ COS AW23 Fashion Weekนิวยอร์กนะคะ”