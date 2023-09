พบกับโปรโมชั่น “ไวน์ดาวน์ แอนด์ ดิสคัฟเวอร์” ที่ ทเวนตี้ แอน วัน กับไวน์ออร์แกนิค 3 ชนิด พร้อมเมนูทาปาส ในราคาเพียง 799++ บาท

บาร์สำหรับพบปะสังสรรค์แห่งใหม่ที่ โรงแรม คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 20 มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ "ไวน์ดาวน์ แอนด์ ดิสคัฟเวอร์” (Wine Down & Discover) ที่ให้คุณมาลิ้มลองไวน์ออร์แกนิกชั้นเลิศ 3 ชนิด และเมนูทาปาสแสนอร่อย!ทเวนตี้ แอน วัน คือสถานที่ที่เหมาะกับหลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานมื้อกลางวันแบบคุยธุรกิจไปด้วย การพักผ่อนหลังเลิกงาน หรือการสังสรรค์ในยามค่ำคืนกับคู่รักหรือเพื่อนซี้ ทเวนตี้ แอน วัน เชิญชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับ "ไวน์ดาวน์ แอนด์ ดิสคัฟเวอร์” (Wine Down & Discover) โปรโมชั่นที่มาพร้อมไวน์ออร์แกนิคสุดพรีเมี่ยม 3 แก้ว และ 1 เมนูทาปาส ในราคาเพียง 799 บาท++สำหรับผู้รักการดื่มไวน์ คุณสามารถดื่มด่ำกับ Gruber Röschitz Grüner Veltliner ไวน์ขาวจากประเทศออสเตรีย ทำจากองุ่น Grüner Veltliner 100% ที่เพิ่มสีสันและรสชาติอันน่าหลงใหลด้วยกลิ่นเครื่องเทศและผลไม้รสเปรี้ยว ตามด้วย Marco Barba Barbolla Pét-Nat สปาร์คกลิ้งไวน์จากไร่องุ่นเวเนโต ประเทศอิตาลี โดยใช้องุ่นที่คัดสรรมาอย่างดี ให้รสชาติที่มีความเป็นธรรมชาติและกลิ่นหอมละมุน ส่งท้ายกับแก้วสุดท้ายด้วย Matthieu Barret Coulet Petit Ours Brun ไวน์แดงไบโอไดนามิกฟูลบอดี้ จากเทือกเขา Rhône Valley ประเทศฝรั่งเศส ที่มีกลิ่นหอมจากผลไม้สีเข้มและเครื่องเทศนอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปพร้อมกับเมนูทาปาสหลากหลายสุดพิเศษ อาทิ ชีสและชาร์คูเทอรี หอยนางรมสดเกาหลี 4 ตัว กัมบัส อัล อาคิโย่ สไตล์สเปน และพิซซ่ามาร์การิต้าทเวนตี้ แอน วัน เป็นตัวเลือกอันเหมาะสมและตอบโจทย์อย่างมากสำหรับแขกที่กําลังมองหาบาร์ที่ทันสมัยมีสไตล์ การเดินทางนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีจากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอโศกและสถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิท และเป็นที่ตั้งในย่านการค้าอันมีชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ เปิดให้บริการตลอดทั้งวันตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 22.30 น. ด้วยบรรยากาศอันน่านั่งแสนสบายสำหรับการพบปะสังสรรค์ การพูดคุยธุรกิจ ตั้งแต่กาแฟยามเช้า น้ำชายามบ่าย อาหารว่างมื้อเบา ไปจนถึงยามค่ำคืนกับการดื่มเครื่องดื่มสุดพรีเมี่ยมและดื่มด่ำเสียงดนตรี"ไวน์ดาวน์ แอนด์ ดิสคัฟเวอร์” (Wine Down & Discover) โปรโมชั่นใหม่ มีให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและเครื่องดื่มรสเลิศก่อนมื้ออาหารค่ำหรือการออกท่องราตรีในสุขุมวิท