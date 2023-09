"มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2023" โชว์ความสตรองของร่างกาย รำมวยไทย แข่งวิ่งเปรี้ยวริมหาด

สนุกสนานสดใสในลุคสปอร์ต สำหรับ 20 สาวงามที่ตื่นมาทำกิจกรรมเก็บตัวในวันที่สองกันแต่เช้า กับกิจกรรม Sport Day กิจกรรมการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการแข่งขันกีฬาที่เสริมสร้างความสามัคคีให้กับสาวงามทั้ง 20 คน โดยมีแขกรับเชิญนักมวยสาวขวัญใจแฟนกำปั้นอย่างและนักมวยหญิง Rising Star จาก ONE มาช่วยแนะนำและฝึกฝนความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนโดยบรรยากาศในช่วงเช้า ก่อนเริ่มทำกิจกรรม 20 สาวงามต่างเตรียมตัวพร้อมเพรียงริมชายหาดของโรงแรม Avani+ Hua Hun Resort ในชุดกีฬาสุดคูลของ Craft Sportwear (คราฟต์ สปอร์ตแวร์) แบรนด์กีฬาสัญชาติสวีเดน ที่สนับสนุนชุดกีฬาและรองเท้าในการทำกิจกรรมให้น้องๆ ตลอดการประกวด ก่อนที่ "หมอปิ่น หทัยรัตน์ ณ เชียงใหม่" อดีตนักมวยสวยหวานแกร่ง จะนำทุกคนวอร์มอัพร่างกายด้วยการ รำมวยไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจ และความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการเก็บคะแนน Fast Track อีกด้วยปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้า ด้วยกิจกรรม Fast Track Sport X ONE ที่มีนักมวยหญิงดาวรุ่ง "นัท วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์" Rising Star จาก ONE มาช่วยเทรนสร้างความแข็งแกร่งและปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับสาวงามทั้ง 20 คน โดยกิจกรรมนี้ น้องๆ ยังได้โชว์ความสตรอง เพื่อเก็บคะแนน Fast Track ด้วยเช่นกัน