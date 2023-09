“มัมดิว อริสรา” เปย์หนัก!!! เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เบเบย์ รูว เบบี้แคร์” เพื่อนดารา-เซเลบริตี้ ร่วมฉลองความปัง!!!

เพราะการดูแลที่ไม่แพ้ใคร แคมเปญจึงผุดขึ้น เพื่อปกป้องเหล่าลูกน้อย ให้ห่างไกลจากเชื้อโรค และมลภาวะที่เป็นอันตราย งานนี้ ตัวแม่ ตัวมัมในลุกซ์ คุณแม่ CEO เปิดตัว ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยมีกำลังใจสำคัญ อย่างคุณสามีและลูกชายสุดหล่อมาร่วมเติมพลังใจ ในงานเปิดตัว ที่ ลาน PARC PARAGON ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงาน มัมดิวได้เผยโฉม 5 ผลิตภัณฑ์สุดอ่อนโยนซึ่งมีความปลอดภัย และอ่อนโยน พร้อมที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณแม่ยุคใหม่ในการปกป้อง และจัดการกับทุกปัญหาความกังวลใจ ที่คุณแม่มีต่อลูกน้อย ในช่วงเวลาที่เชื้อโรคและมลภาวะ กำลังทำร้ายลูกน้อย เวลาที่พวกเขาออกท่องเที่ยวบนโลกกว้าง• Bébé Roo Head to Toe Hair & Body Wash – สบู่เหลวอาบน้ำ และแชมพูสระผมที่มีความอ่อนโยน• Bébe Roo Body Lotion - โลชั่นถนอมผิวเด็กเนื้อเข้มข้น ที่มอบความชุ่มชื้น เสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง• Bébe Roo 3 in 1 Baby Balm - ผลิตภัณฑ์ 3 in 1 เบบี้บาล์มที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาแข็งแรงและในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และลดการสะสมเชื้อโรคอย่างอ่อนโยน ทิชชู่เปียก (Wet Wipes) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่• Bébé Roo Baby Wet Wipes - ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก ปราศจากแอลกอฮอล์ และน้ำหอม• Bébé Roo Hygiene Wipes - ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก สูตรแอลกอฮอล์ Foodgrade สำหรับลดการสะสมของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อราทุกชนิดทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากเพื่อนดารา-เซเลบริตี้ สุดฮอต อาทิฯลฯ รวมถึง เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และทีมสื่อมวลชน ร่วมงานสุดคึกคักที่สำคัญ ยังเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก ซึ่งได้และลูกชายร่วมถ่ายทอดความน่ารัก สุดอบอุ่น รวมถึง ยังมีการพูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์ การดูแลที่ไม่แพ้ใคร รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำผลิตภัณฑ์ พร้อมอัพเดตเทรนด์การดูแลลูกยุคใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญและปล่อยจอย ปล่อยใจไปกับ แฟชั่นโชว์ สุดคิ้วท์ จากเหล่าบรรดาหนูน้อยตัวจิ๋ว ที่มาวาดลีลาเดินแคทวอล์คแบบฉบับลูกคุณ นำโดย พี่น้องสุดคิ้วท์และลูกสาวปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจากแก๊งหัวหน้าฟันน้ำนม ที่มาร่วมสร้างรอยยิ้ม และความสุขส่งท้ายงานด้วยเพลงฮิตอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านขายยาชั้นนำ อาทิ Gourmet market, Villa market, Foodland, Fascino ร้านขายของแม่และเด็ก และผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Lazada และ Line shopping ,Line@ : @beberoobabycare (with@) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด็กแบรนด์ Bébé Roo Baby Care ได้ที่ Official IG: Beberoobabycare , Facebook : Bebe Roo Baby Care#BébéRoo #BébéRooBabyCare #ทางเลือกของแม่ยุคใหม่กับการดูแลที่ไม่แพ้ใครhttps://youtu.be/JCwstmxIcm4?si=AfzYZCinWDFm0yBv