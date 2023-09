“ดีเจมะตูม” ปลื้ม “แบมแบม” พาเลี้ยงข้าวที่เกาหลี หลังไปเดินแบบโซลแฟชันวีค

โกอินเตอร์แล้วสำหรับ “ดีเจมะตูม เตชินทร์ พลอยเพชร” ที่ล่าสุดฟิตหุ่นเพื่อนไปทำหน้าที่นายแบบ เดินโชว์ในงาน Seoul Fashion Week งานนี้เลยมีเจ้าบ้านเป็นถึงซุปตาร์ดังอย่าง “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ทำหน้าที่ต้อนรับด้วยการพาไปเลี้ยงข้าว ทำเอาดีเจมะตูม ชื่นชมไม่หยุด“กราบขอบพระคุณเจ้าบ้าน @bambam1a ที่ออกมาเลี้ยงข้าวพี่กับเพื่อนๆที่เกาหลี! ขนาดซ้อมคอนเสิร์ตหนักทุกวัน ยังแว๊บมาให้พี่รบกวนจนได้! ขอบคุณน้องมากๆนะแบม เป็นซุปตาร์ที่โคตรน่ารักและไม่ถือตัวเลย เป็นการกินข้าวด้วยกันที่ประทับใจมากกกก แบมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พากินเมนู local สุดๆ ชอบซุปดักแด้มากกกกกขอบคุณที่ทำให้การมาแฟชั่นวีคที่เกาหลีของพี่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ขอบคุณที่บอกจะเลี้ยงข้าวพี่และน้องก็ทำตามคำพูด และขอบคุณ ที่ให้เกียรติดีเจตัวเล็กๆอย่างพี่นะครับแบม แถมยังให้คำแนะนำเรื่องการมาเดินแบบที่นี่ของพี่ด้วย ยังไงดีเจมะตูมขอฝากตัวด้วยกับน้องด้วยละกันนะครับรุ่นพี่แบมแบม555555เห็นตอนกินข้าวเห็นเรายังแซวกันเรื่องคอนเสิร์ตน้องกันเลยว่าบัตร จะsold out มั้ย พี่บอกเพิ่มรอบรอได้เลย ยังไงก็หมด เป็นไงวันนี้หมดเกลี้ยงไม่กี่นาที เชื่อพี่ยัง5555555เจอกันวันคอนเสิร์ตน้องนะค้าบ พี่รู้ว่าแบมตั้งใจกับคอนเดี่ยวนี้มาก และเชื่อได้เลยว่า มันจะต้องออกมาอย่างดีมากอย่างแน่นอน bambam fighting!!!!Love and lot supports as always na💚ปล.แอบจิ๊กหนังไก่ของพี่ไปด้วย1ซอง เป็นบุญของพี่มากที่น้องชอบ แค่แบมบอกอร่อย พี่ก็พร้อมซื้อโรงงานทอดหนังไก่เพิ่มเพื่อน้องแล้วครับ555 และที่สำคัญขอบอกแบมแบม หน้าสด หล่อออออออออออออออออออ มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก see you again real soon bro!!!!”งานนี้ไอดอลหนุ่ม รีบเข้ามาตอบคอมเมนท์ว่าขอเลี้ยงตอบแทนในฐานะที่เป็นดีเจอ่านข่าวของเขามานานกว่า 5 ปี“พี่!! ไม่ขนาดนั้นครับ!!อ่านข่าวผมมา 5ปี ขอตอบแทนนะครับเจอกันเดือนหน้าครับ!”แบมแบม จะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่เมืองไทย 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOKวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม (Thunderdome Stadium) ซึ่งบัตรได้ขายหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยในไม่กี่นาที จนแฟนๆเรียกร้องอยากให้เพิ่มรอบกันเลยทีเดียว