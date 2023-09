“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ถูกอาจารย์จวกไม่เข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำ กรณีห่วงเนื้อเพลงพูดถึงอวัยวะเพศโจ๋งครึ่ม

กลายเป็นประเด็นดรามาเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่ออกมาโพสต์ข้องใจ ทำไมเพลงที่กลายเป็นไวรัลดัง ของคณะทิวลิป เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เมื่อช่วง 30 ปีก่อน ได้กลายเป็นเพลงที่คนดังแห่โคฟเวอร์ ทั้งที่มีเนื้อหาหยาบคาย พูดถึงอวัยวะเพศโจ๋งครึ่ม ซึ่งตนเองรู้สึกไม่ขำด้วย เพราะห่วงเยาวชนโดยนอกจากมีคนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวของพระเอกชื่อดังแล้ว ยังมีชาวเน็ตจำนวนมากไม่เห็นด้วย ทำให้กระแสตีกลับเจ้าตัว หนึ่งในนั้นคืออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ ถ้าคุณป๋อไม่เข้าใจ ผมจะอธิบายให้ฟัง 1.เพลงนี้ที่ติดหูและถูกใจโลกโซเชียลอย่างล้นหลาม แม้ร้องเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เพราะเพลงได้สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคม แม้ผ่านไป 30 ปี แต่ความจริงนี้ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย2.เพลงนี้ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพด้วย และความเหลื่อมล้ำนี้ ผ่านไป 30 ปีแล้ว แต่ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย 3.การที่นักร้องคือคุณเดือนเพ็ญหยิบท่อนนี้มาจากเพลงสมองจนจนของพลอยมาเล่นต่อ ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว แต่การแสดงนี้คือศิลปะการแสดงที่เป็นอาวุธของผู้อ่อนแอ (weapons of the weak) หรือศิลปะของผู้อ่อนแอ (art of the weak)ลองนึกดูครับว่า ถ้ายุคนั้นหรือแม้แต่ยุคนี้ หากคนจนลุกขึ้นมาเดินขบวนชุมนุมประท้วงเรื่องความเหลื่อมล้ำ ก็ย่อมถูกปราบปรามจากรัฐได้ง่าย หรืออาจนึกภาพว่าคนจนเดินไปหานายกฯ หรือข้าราชการระดับสูง แล้วถามว่าว่า “คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ” คุณคิดว่าเขาจะฟังหรือ?ในสังคมไทย อาวุธหรือศิลปะของผู้อ่อนแอไม่ได้มีแค่หมอลำ แต่ยังมีในศิลปะการแสดงและประเพณีอย่างอื่น เช่น หนังตะลุง ขบวนแห่บั้งไฟ นิทานก้อม ฯลฯ สำหรับชาวบ้านชาวช่อง เขาถือว่าปกติ เช่น นายหนังตะลุงเดี่ยว เอาประยุทธ์มาล้ออย่างหนักเป็นที่ตลกขบขันของผู้ชม แต่ผู้มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเคืองประเด็นท่อนเพลง “คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ …” จึงควรให้ความสำคัญกับสาระที่แท้จริง คือความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาวะที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ และสาระตรงนี้ควรสะกิดต่อมความคิดแบบอนุรักษ์นิยมให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลนคุณป๋อไม่ได้มาจากดาวดวงอื่นหรอกครับ คุณอยู่บนโลกใบเดียวกันนี่แหละ เพียงแต่คุณอยู่ในโลกของการแสดงอีกแบบที่คิดว่าดีกว่าคนอื่น ทั้งที่คุณเกิดและดังในยุคที่พระเอกละครไทยข่มขืนนางเอก ที่หากพิจารณาแล้ว มันเลวร้ายกว่าหยาบโลนหลายพันเท่า ซึ่งคุณป๋อควรออกมาแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้”ซึ่งล่าสุดโพสต์ดังกล่าวของป๋อ ณัฐวุฒิ ก็ได้ปลิวไปเรียบร้อยแล้วจากเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม