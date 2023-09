“สุบิน เมห์ธา” ศิลปินระดับโลก เปิดม่านการแสดงสุดยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 25

ครั้งที่ 25 เปิดม่านการแสดงสุดอลังการ กับวาทยากรระดับตำนานอย่างที่มาพร้อมวงออร์เคสตร้าคู่ใจจากอิตาลี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ออฟ มาจจิโอ มูซิกาเล ฟิโอเรนติโน (Symphony Orchestra of Maggio Musicale Fiorentino) ด้วยการมอบบทเพลงอันยิ่งใหญ่จากไชคอฟสกี ซิมโฟนี หมายเลข 4 และ 6 สร้างประวัติศาสตร์ผู้ชมในฮอลล์ลุกขึ้นยืนปรบมือดังกึกก้องยาวนานให้กับตำนานของดนตรีคลาสสิคที่ยังมีลมหายใจ ภายใต้ค่ำคืนของประวัติศาสตร์วงการดนตรีคลาสสิคโดยได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ และคอดนตรีคลาสสิค อาทิ จาสปาล ซิงห์ อูเบรอย ประธานบริษัทฯ และ ราซีน่าร์ อูเบรอย บาจาจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา, คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล, ม.ร.ว. ปรียนันทนา รังสิต, ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล, เปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ภูริพันธ์ บุนนาค, ซินดี้ บิชอพ และ รัชชพร พูลสวัสดิ์ เป็นต้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยราซีน่าร์ อูเบรอย บาจาจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด ผู้จัดงาน Bangkok’s 25th International Festival of Dance & Music กล่าวว่า “งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นมหกรรมของวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงที่ดีที่สุดในเอเชีย โดย CNN Traveller ซึ่งในปีนี้มีการฉลองครบรอบ 25 ปี หรือ Silver Jubilee โดยได้รับเกียรติจากวาทยกรระดับแนวหน้าของโลก สุบิน เมห์ธา (Zubin Mehta) ผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีคลาสสิคมามากกว่า 5 ทศวรรษ อำนวยการเพลงพร้อมมอบสุดยอดการแสดงที่ควรค่าแก่การจดจำซึ่งในปีนี้เขาได้มาทิ้งทวนวงการดนตรีคลาสิกกับวงออร์เคสตราคู่ใจจากอิตาลี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ออฟ มาจจิโอ มูซิกาเล ฟิโอเรนติโน (Symphony Orchestra of Maggio Musicale Fiorentino) นับเป็นความโชคดีของคนไทย ซึ่งต้องขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี และพันธมิตรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน),กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บี. กริม, บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา”สำหรับ สุบิน เมห์ธา คอดนตรีคลาสสิคชาวไทยต่างรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างดี เพราะนอกจากเขาจะเคยครองตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีของวงออร์เคสตราระดับท็อปของโลกมามากมาย หนึ่งในผลงานที่ได้จารึกประวัติศาสตร์โลกคือ ในการกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการทูตให้แก่อินเดียและอิสราเอล ที่ขาดหายไปในรอบ 3 ทศวรรษ โดยการนำวงอิสราเอล ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตร้าไปจัดแสดงที่บอมเบย์ และที่เดลี ประเทศอินเดีย นับเป็นคุณูปการที่มีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศนี้นอกจากนั้นยังได้นำวงเดียวกันนี้มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี 2556 และในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของงานมหกรรมฯโดยจัดการแสดงที่หน้าพระบรมหาราชวังที่ประเทศไทย จากความสำเร็จทางด้านดนตรีที่โดดเด่นในระดับนานาชาติของ สุบิน เมห์ธา ทำให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมายได้แก่ การประทับชื่อบน Hollywood Walk of Fame, รางวัล เพรเมียม อิมเปริอาเล Praemium Imperiale จากราชวงศ์ญี่ปุ่น, รางวัลเกียรติคุณ ครอส ออฟ เมริท (Cross of Merit) จากประเทศเยอรมนี และรางวัล ทากอร์ อวอร์ด Tagore Award ด้านวัฒนธรรมจากรัฐบาลอินเดีย ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ ออนอแรรี่ ไดเร็คเตอร์ ออฟ ไลฟ์ Honorary Director for Life ของวง มาจิโอ มูซิคาเล ฟิโอเรนติโน (Maggio Musicale Fiorentino) วงออร์เคสตราจากเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีที่มาแสดงเปิดม่านมหกรรมฯในครั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ (Bangkok’s 25th International Festival of Dance & Music) ได้ที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestivals หรือ www.bangkokfestivals.com#bangkokfestivals #zubinmehta