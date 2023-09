BALLISTIK BOYZ หวนคืนไทยอีกครั้งเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ “All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT” ชวน กลัฟ คณาวุฒิ มาร่วมแจม

จบไปแล้วอย่างสนุกสนานกับงานแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิ้ลลำดับที่ 7 ของศิลปินญี่ปุ่นวง BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE (บาลิสติกบอยซ์ ฟรอม เอ็กไซล์ ไทรบ์) หรือที่รู้จักกันในชื่อ BALLISTIK BOYZ ภายใต้สังกัด LDH JAPAN ที่มีผลงานที่ประเทศไทยให้ได้เห็นกันอยู่เสมอ ล่าสุดกับเพลง All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT (ออล ไอ เอเวอร์ วอนท์) ที่ได้ High Cloud มาร่วมทำเพลงให้อีกครั้ง แถมพิเศษสุดๆ ที่ได้ กลัฟ คณาวุฒิ มาร่วมแจมเพิ่มความสนุกในเพลงนี้โดยบรรยากาศงานแถลงข่าว มีทั้งสื่อมวลชนและแฟนคลับมาร่วมงานอย่างหนาแน่น ก่อนเริ่มงานมีตู้สติ๊กเกอร์ให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเข้างาน และเมื่อถึงเวลางาน พิธีกรได้เชิญสมาชิกวง BALLISTIK BOYZ ทั้ง 7 คน ได้แก่ RYUTA HIDAKA (ริวตะ ฮิดากะ), KANO YOSHIYUKI (คะโน โยชิยูกิ), RYUSEI KAINUMA (ริวเซ ไคนุมะ), RIKI MATSUI (ริคิ มัตสึอิ), MIKU FUKAHORI (มิคุ ฟุคุาโฮริ), RIKIYA OKUDA (ริกิยะ โอคุดะ) และ MASAHIRO SUNADA (มาซาฮิโระ สุนาดะ) ขึ้นมาร่วมพูดคุยบนเวที เริ่มต้นมาก็บอกเลยว่าประเทศไทยแทบจะเป็นบ้านหลังที่สองของวงไปเสียแล้ว หลังจากนั้นได้มีการเชิญแขกรับเชิญอย่าง กลัฟ คณาวุฒิ ขึ้นมาร่วมพูดคุยบนเวที ซึ่ง กลัฟ ก็ได้เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับศิลปินญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ที่รู้สึกเกร็งและตื่นเต้น แต่สุดท้ายพอได้เจอวง BALLISTIK BOYZ จริงๆ ก็สามารถทำงานกันได้อย่างราบรื่นตอนถ่ายมิวสิควีดีโอร่วมกันก็สนุกมาก ทุกคนเต้นเก่งมาก จัดเต็มสุดๆ ทำให้เราอยากที่จะเข้าไปแจมด้วย ด้าน BALLISTIK BOYZ ก็ชม กลัฟเช่นกัน ว่าคนอะไร ทั้งสูง ทั้งหล่อ ทั้งหน้าเล็ก เคยเห็นข่าวกลัฟ ที่ญี่ปุ่นด้วย เป็นคนที่แฟนคลับเยอะมากๆ และมีความสามารถรอบด้าน แสดงละครก็เก่ง ถือเป็นแรงผลักดันให้พวกเราอยากทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุด หลังจากนั้นได้มีการเชิญ F.HERO(กอล์ฟ-ณัฐวุฒิ ศรีหมอก) ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานในเพลงนี้ และยังเป็นคนเลือกกลัฟ คณาวุฒิ มาร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยตัวเองอีกด้วย เพราะเคยร่วมงานกับ กลัฟ มาก่อนหน้านี้ และคิดว่ากลัฟน่าจะทำได้ดีในเพลงนี้ จบการพูดคุยก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย นั่นก็คือการชมมิวสิควีดีโอเพลง All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT พร้อมกันเป็นที่แรก ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษของเพลงนี้เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน ก่อนจะจบงาน BALLISTIK BOYZ ได้ฝากทิ้งท้ายว่า การที่จะไปถึงฝันที่ตั้งไว้ ถ้าไม่มีทั้งพี่กอล์ฟ พี่กลัฟ และแฟนคลับทุกคน วงเราก็อาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้ อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้ไปถึงฝั่งฝัน พร้อมขอให้ช่วยกันติดตามและสนับสนุนเพลง All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT ผ่านทาง Youtube HIGH CLOUD กันเยอะๆถือเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลง Pop สนุกสนานพร้อมท่าเต้นสนุกๆ ฟังเพลินๆ และยังนับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนับสนุนเพราะถือเป็นการร่วมมือกันของทั้งศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่อยากจะยกระดับผลงานของศิลปินเอเชียให้สมารถก้าวไกลไปถึงระดับอินเตอร์หรือระดับโลก ยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนผลงานดีๆ อย่างนี้กันได้ที่OFFICIAL ACCOUNTTwitter : https://twitter.com/ballistik_fextInstagram : www.instagram.com/ballistik_fext/Facebook : www.facebook.com/ballistik.boyz.officialYouTube : www.youtube.com/channel/UCOB1X12CH6XJpgzOXZ2jqMwTikTok : www.tiktok.com/@ballistikboyz.official