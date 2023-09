“ซินเซียร์-สาธิดา” สวยเปรี้ยวใจกับบทแฟรี่ ในละครเรื่อง It’s ok to be 30 “สามสิบกำลังดี ทางไทยพีบีเอส

สวยเปรี้ยวใจแบบเต็มเหนี่ยวสำหรับ “ซินเซียร์-สาธิดา ศรีพรหมมา” นักแสดงสังกัด “สกายบ็อกซ์ฯ” ในละครเรื่อง It’s ok to be 30 “สามสิบกำลังดี” ซึ่งกำลังออกอากาศ ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น.ทางไทยพีบีเอส“สำหรับเซียร์ตอนนี้ก็มีละครของเวิร์คพอยท์ 2 เรื่องที่ปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วและกำลังรอออนแอร์ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 และกำลังรอเปิดกล้องละครอีกหนึ่งเรื่องซึ่ง มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั่น เป็นผู้จัด กับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องค่ะ และตอนนี้ที่มีออนแอร์ให้ได้ชมกัน ก็จะเป็นละครเรื่อง It’s ok to be 30 สามสิบกำลังดี ทางไทยพีบีเอส อยากให้ลองติดตามดูนะคะ ในเรื่องนี้เซียร์รับบทเป็นแฟรี่ มีอาชีพดีไซน์เนอร์ เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจ พูดจาตรงไปตรงมา ไม่ค่อยแสดงออกว่าภายในใจคิดอะไรภายนอกนิ่งเฉย ทำให้ใครมักอ่านใจเธอไม่ออก ครั้งแรกที่เซียร์รู้ว่าได้เล่นละครเรื่องนี้ และได้รับบทนี้ดีใจมากค่ะ เพราะเป็นบทที่ค่อนข้างท้าท้าย สำหรับละครเรื่องนี้เซียร์ต้องเรียนรู้เพิ่มเยอะมาก ๆ ทั้งเรื่องของการศึกษาบท อ่านบท หาข้อมูลของอาชีพดีไซเนอร์เพิ่มเติม และ ก่อนเปิดกล้องทางทีมละครก็จัดให้มีการ workshop ซึ่งช่วยให้เซียร์เข้าใจตัวละครแฟรี่ได้มากขึ้น เรื่องนี้บทดี มีความสนุก นักแสดงเล่นกันเต็มที่ในทุกบท ทีมงานตั้งใจทำงานกันมาก ๆ ไม่อยากให้พลาดชม เซียร์ฝากติดตามละครเรื่อง It’s ok to be 30 “สามสิบกำลังดี” ด้วยนะคะ”