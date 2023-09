มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดแสดงคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 145 ปี

ร่วมกับขอเชิญชมคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 145 ปี โดยนำเสนอบรรเลงโดย Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) อำนวยเพลงโดย Tomas Grau และ Jasmine Choi นักฟลูตชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 19.30 น.การแสดงเริ่มด้วยบทโหมโรง Cuban Overture ผลงานการประพันธ์ของ George Gershwin ต่อด้วยบทเพลงไฮไลท์ Flute Concerto ผลงานการประพันธ์ของ Aram Khachaturian โดย Jasmine Choi นักฟลูตชื่อดังชาวเกาหลี เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟลูตที่มีเทคนิคเป็นเลิศคนหนึ่งของโลก จนได้รับฉายาว่า “Goddess of the Flute” และบทเพลงยิ่งใหญ่ในครึ่งหลัง Pictures at an Exhibition บทประพันธ์ของ George Gershwin อำนวยเพลงโดยผู้อำนวยเพลงชาวสเปน Tomas Grau ที่มีผลงานการอำนวยเพลงให้กับวงชั้นนำมาแล้วทั่วโลกบี.กรีม เป็นผู้สนับสนุนหลักของ RBSO มานานมากกว่าสองทศวรรษ โดยมุ่งมันสร้างสรรค์และจรรโลกสังคมน้อยใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยเฉพาะการสนับสนุน RBSO ให้เป็นวงออร์เคสตร้าชั้นนำของ South East Asia มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้รับฟังรับชมการแสดงของศิลปิน ผู้อำนวยเพลงระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ