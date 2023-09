"อาจารย์บอย นพ.พุฒิพงศ์" ขอบคุณ 2 สื่อใหญ่มอบรางวัล ตอกย้ำตัวจริงเรื่องฟิลเลอร์ ทั้งงานวิชาการ การสอน และการใช้ฟิลเลอร์

วงการความงาม วงการฟิลเลอร์ ถ้าจะพูดถึงระดับอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจากเวลาระดับนานาชาติ การันตีจากรางวัลต่างๆ มากมายๆ ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากซึ่งผลงานการฉีดฟิลเลอร์ที่ถือว่าทำให้วงการความงามของไทยก้าวหน้าไปได้ไกล และเป็นที่ยอมรับระดับโลก ก็คือ การฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าด้วยเทคนิค Butterfly Lift ตีพิมพ์ลงใน Textbook หรือตำราแพทย์ Non- Surgical Rejuvenation of Asian Faces จากสำนักพิมพ์ Springer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปีที่แล้ว และล่าสุดเอง ท่านก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มอีก คือ ตำแหน่ง CMT แพทย์วิทยากร ผู้สอนฟิลเลอร์ระดับสูงสุดในไทย และเพิ่งได้ตำแหน่งใหม่ JPAC GAIN Trainer แพทย์วิทยากรระดับเอเชีย-แปซิฟิก ทำให้สื่อใหญ่ สายนิตยสาร ทั้ง Vogue Thailand และ Lips Magazine มอบรางวัลให้โดยอาจารย์บอยเองก็ได้ฝากขอบคุณ ทั้ง 2 สื่อมา ณ ที่นี้ด้วย "ผมขอขอบคุณ ทั้ง Vogue Thailand และ Lips Magazine ที่มองเห็นความสำคัญเรื่องผลงานวิชาการทางการแพทย์ ของผม เพราะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้แพทย์ไทยในเวทีระดับนานาชาติแล้ว ในด้านการเรียนการสอน เพื่อให้แพทย์ไทยสามารถให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ให้คนไทยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกันสำหรับรางวัลแรก คือ Best Facial Filler Treatment จาก Vogue Beauty Awards 2023 "นวัตกรรมความงามที่ตอบโจทย์การยกกระชับผิว และปรับรูปหน้าได้อย่างตรงจุด" ซึ่งปีนี้ เป็นปีแรกที่ทาง Vogue Thailand ได้มีการมอบรางวัลด้านความงามนี้ และ AIC Clinic ก็เป็นคลินิกแรกที่ทาง Vogue Thailand ได้เดินทางมามอบรางวัลนี้ให้ถึงคลินิกด้วยครับ ส่วนรางวัลต่อมาคือ Best Filler Lifting Technique (Butterfly Lift) จาก LIPS Beauty Awards 2023 "ที่สุดของบริการด้านความงาม ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า" ซึ่ง AIC Clinic เป็นคลินิกเดียวที่เกี่ยวข้องกับฟิลเลอร์ ที่ได้ขึ้นเวที รับรางวัลนี้ครับ"ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ วงการความงามที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศเราไว้อย่างมากมาย ทำให้ประเทศไทยเราเป็นที่ยอมรับไม่แพ้ชาติใดๆ ในโลก ยกให้ท่านเป็นหนึ่งในตัวจริงทุกเรื่องของการฟิลเลอร์ ไม่ว่าจะเป็น ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา ฉีดปากอวบอิ่ม ฉีดถุงใต้ตา ฉีดปากกระจับ ฉีดหน้าผาก ทุกจุดสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดปลอดภัย