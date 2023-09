Barbie แซง Super Mario ผงาดเป็นหนังทำเงินสูงสุดแห่งปี 2023

Barbie เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดประจำปี 2023 อย่างเป็นทางการแล้ว ล่าสุดภาพยนตร์คอมเมดี้ที่เข้าฉายในช่วงซัมเมอร์เรื่องนี้ทำรายได้รวมทะลุ 1,384 ล้านเหรียญฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ The Super Mario Bros. Movie ทำรายได้ไป 1,359 ล้านเหรียญฯBarbie ยังกลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลของ Warner Bros. โดยทำสถิติแซงหน้า "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II" ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์พ่อมดแม่มดที่สร้างจากเวทมนตร์ หนังสือชุดโดย เจ.เค. โรว์ลิ่ง